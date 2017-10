Baptistère Saint-Jean, mise en protection des vestiges

I travagli di u battisteru di San Ghjuvà ani da cumincià u 17 d'uttrovi

L'antiquarium qui mettra en valeur le baptistère Saint-Jean et plus précisément l'origine d'Ajaccio, est en phase de travaux. Il s'agit dans un premier de préparer le chantier et surtout de protéger les vestiges du baptistère paléochrétien découverts en 2009 par une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) placée sous la direction de Daniel Istria. L'abri constitués par les fouilles est en train d'être recouverts de plusieurs couches d'un film protecteur spécial et de terre.

L'enceinte en parpaings sera progressivement enlevée dans le courant de la semaine à venir pour ensuite être remplacée par des palissades le temps du chantier.



Ce chantier entraînera des restrictions de stationnement boulevard Dominique Paoli à partir de la rue Docteur Del Pellegrino, côté gauche et rue Comte Marbeuf le long de la place. La vitesse sera limitée à 30 km/h dans la zone du chantier.