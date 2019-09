Baignade et pêche interdites, activités nautiques pratiquées à partir du rivage autorisées entre Saint François et la Parata

Suite à l'accident survenu à la Step des Sanguinaires, les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés sont de nouveau autorisées dans la bande des 300m entre Saint François et la Parata. La baignade et la pêche restent interdites.