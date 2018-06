BOURSE AU PERMIS 2018, C'EST PARTI ! Pour la huitième année consécutive, la Ville d’Ajaccio organise la "Bourse au Permis" pour les jeunes ajacciens et ajacciennes âgés de 17 à 25 ans.



La Ville d’Ajaccio propose vingt heures de conduite gratuites dans une auto-école. Les bénéficiaires devront, en contrepartie, s’engager à travailler au profit d’une association pendant trente heures au cours des quatre prochains mois. Les frais de dossier et les cours théoriques restent à leur charge.



La Ville d’Ajaccio s’engage à verser la bourse au permis directement à l’école de conduite. Celle-ci est choisie sur la liste des écoles de conduite conventionnées au titre du dispositif du permis à un euro par jour. L’opération pourra être mise en œuvre après avis favorable du Conseil Municipal.







1. Objectifs généraux

Permettre l’insertion sociale de personnes en difficulté (pas d’inégalités pour l’obtention du permis)

Construire une nouvelle dynamique et offrir de nouvelles perspectives en termes d’insertion (emploi, mobilité)

Améliorer le lien social (entre jeunes et habitants, entre jeunes et institutions…)

S’investir pour l’obtention d’un diplôme

Donner de son temps au profit de la collectivité (associations à but social ou humanitaire, collectivité locale, bailleurs sociaux…)

2 - Objectifs opérationnels

Intégration dans un parcours professionnel liant l’obtention d’un diplôme et la découverte d’une activité : le permis de conduire est aujourd’hui indispensable dans la démarche de recherche et d’obtention d’emploi.

Le projet, dans son ensemble, mobilise des aptitudes éducatives et sociales qui facilitent l’intégration dans un parcours professionnel.

3 - Déroulement



Le dispositif

La Ville d’Ajaccio propose aux jeunes la possibilité de passer les épreuves du permis de conduire en finançant pour chacun d’entre eux 20 heures de conduite obligatoires (nombre d’heure fixé par la loi). Les frais d’inscription et les cours théoriques (code) restent à la charge du bénéficiaire.



Le projet de contrepartie

Le candidat est tenu, en échange de la prise en charge de ces heures de conduite, de s’investir pour une durée moyenne de 30 heures dans un projet social ou humanitaire au service de la collectivité (distribution de repas, travail dans une association de quartier, nettoyage de la copropriété, aide aux personnes âgées…).



Le nombre de bénéficiaires

10 jeunes de 17 à 25 ans. Ce nombre est optimal et constitue un ensemble homogène. De plus, il permet d’assurer un réel suivi et une meilleure coordination du dispositif.



Les partenaires*

En contrepartie du financement des heures de conduite, chaque jeune, doit s’engager, avec un des partenaires suivants, à mettre en œuvre des actions d’intérêt général :

Centre Social Saint-Jean

Les Restos du cœur

Fraternité du partage

Foyer Stella Maris

Association ACLAM

Secours Populaire Français

Maison de Quartier des Cannes

Centre Social des Salines

*Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres partenaires peuvent se joindre à nous à la demande du jeune et après accord avec la structure d’accueil.





4 - Modalités d’encadrement

Le Centre Social Municipal assure, une fois le financement acquis, le pilotage de l’ensemble du projet en confiant à un animateur la responsabilité de la liaison entre l’auto école et le jeune. Le Centre assure également le contrôle de la mise en œuvre effective de la contribution du jeune au bénéfice de l’association ou de la collectivité à la hauteur des 30 heures prévues par la convention.



Il produit l’évaluation de cette expérimentation en précisant les noms des bénéficiaires, l’auto-école concernée, les associations partenaires, le taux de réussite sachant que cette opération doit se terminer fin décembre 2018.



ATTENTION LES DOSSIERS D'INSCRIPTION SONT A RETOURNER AVANT LE 20 JUILLET !



La signature de la convention 2018 aura lieu dans les locaux du Centre Social Saint-Jean en présence de Mr Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio (ou d’un de ses adjoints), à une date restant à définir.



