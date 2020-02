Ayez le réflexe Action Logement Votre agence sur le territoire - 04 20 02 30 04 - www.actionlogement.fr







AIDE À LA MOBILITÉ 1 000 € pour déménager près de votre travail

Une aide pour se rapprocher de votre lieu de travail ou de formation



AIDE À L’ADAPTATION DU LOGEMENT AU VIEILLISSEMENT Jusqu’à 5 000 € pour aménager votre salle de bains et vos sanitaires

Une aide pour faciliter votre maintien à domicile



AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE Jusqu’à 20 000 € pour vos travaux de rénovation énergétique

Une aide jusqu’à 20 000 € et un prêt complémentaire



LOUER POUR L’EMPLOI

« Et si Action Logement avait la solution pour satisfaire propriétaire et locataire ? »



