Avis de coupure d'eau KYRNOLIA ci faci sapè ch'elli ani da taglià l'acqua in a nuttata di u 22 d'aostu



Une coupure d'eau aura lieu sur la commune d'Ajaccio dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 août 2018 KYRNOLIA informe ses abonnés qu’en raison de travaux sur le réseau, une coupure d’eau aura lieu sur la commune d’AJACCIO.

Date de coupure : NUIT du MERCREDI 22 au JEUDI 23 AOUT 2018

Secteurs concernés :

-Ave Napoléon III à partir du collège Laetitia jusqu’à Ave Beverini

- Rce Parc San Lazaro

- Partie haute des rues Chanoine Maestroni et Pietrina

- Collège et lycée Laetitia

- Ave Beverini Vico

- Route du Vittulo après le numéro 51



La fourniture d’eau sera interrompue de 20 heures le 22/08 jusqu’à la fin des travaux estimée à 6h00 le 23/08, nous conseillons à nos abonnés de prendre les dispositions nécessaires.

L’eau sera rétablie sans préavis



Accueil Envoyer à un ami Imprimer