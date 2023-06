Avis d'enquête publique : PPRT Antargaz - Ricanto

Pendant toute la durée de l'enquête, les observations et propositions du public peuvent être :



- adressées par courriel à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : srnt.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr. Celles-ci seront consultables sur le site internet de la DREAL Corse dans les meilleurs délais.



- consignées directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur et mis à disposition du public en mairie d'Ajaccio — DGST - 6 bd Lantivy - du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.



- adressées par voie postale à l’attention de M. le commissaire enquêteur - Enquête publique PPRT ANTARGAZ - Mairie d’Ajaccio - DGST, 6 bd Lantivy - 20000 AJACCIO, toute correspondance sera adressée pour être annexée au registre d'enquête.



Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites seront consultables au siège de l'enquête.



- présentées directement auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences au siège de l'enquête, à l’occasion desquelles il recevra les propositions et les observations écrites ou orales du public :



- le lundi 26 juin 2023 - de 9h00 à 12h00,

- le mardi 11 juillet 2023 - de 14h00 à 17h00,

- le mercredi 26 juillet 2023 - de 14h00 à 17h00.



Les observations et propositions du public sont communicables pendant toute la durée de l'enquête, aux frais de la personne qui en fait la demande qui devra être adressée par courriel ou lettre à M. le Préfet de la Corse du Sud - DCPEDT - BEA.



Au terme de la procédure d’enquête publique, l'autorité compétente pour approuver le PPRT prescrit pour le site ANTARGAZ d'Ajaccio est le préfet de la Corse-du-Sud.