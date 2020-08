Avis d'attribution d'occupation pour l'installation d'un kiosque et terrasse place Miot Missa à dispusizioni d'un impiazzamentu annant'à a cumuna d'Aiacciu pà a stallazioni d'attività d'asgiu trà u 10 d'aostu 2020 è u 10 di sittembri 2023

Avis d’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal pour l’installation d’un kiosque et terrasse à des fins d’activités de loisir du 10 août 2020 au 10 septembre 2023 sur la commune d’Ajaccio.







Madame BIDDAU Nadia, SARL KIOSQUE MIOT



Pour l’installation d’un kiosque et d’une terrasse pour enfants :

Place Miot 20000 AJACCIO

L’autorisation est consentie pour la période suivante : du 10 août 2020 au 10 septembre 2023.



