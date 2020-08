Avis d'attribution d'occupation pour l'installation d'un kiosque et terrasse place De Gaulle Missa à dispusizioni d'un impiazzamentu annant'à a piazza de Gaulle pà a stallazioni d'attività d'asgiu trà u 10 d'aostu 2020 è u 10 di sittembri 2023

Avis d’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal pour l’installation d’un kiosque et terrasse à des fins d’activités de loisir du 10 août 2020 au 10 septembre 2023 sur la commune d’Ajaccio.







Monsieur PANIGHI Romain SAS A BERLINA



Pour l’installation d’un kiosque et d’une terrasse pour enfants :

Place De Gaulle 20000 AJACCIO

L’autorisation est consentie pour la période suivante : du 10 août 2020 au 10 septembre 2023.

