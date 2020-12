Avis d'appel à la concurrence pour l'exploitation d'une station de lavage à l'intérieur du parking Diamant

Conditions de retrait du dossier de consultation :

Le dossier de consultation peut être retiré auprès de la Mairie d’Ajaccio

Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public

Pôle Gestion du domaine public

1 Rue des 3 Maries – 20000 AJACCIO

Tél. : 04 95 51 78 65

commerce@ville-ajaccio.fr

et également sur le site internet de la ville d’Ajaccio (www.ajaccio.fr / rubrique commerce et artisanat).



Candidatures :

Les modalités de constitution et de remise des dossiers de candidature sont précisées à l’article 7 du règlement de consultation.

Unité monétaire : l’unité monétaire est l’EURO.

ARTICLE 7 - Date limite de réception des dossiers de candidature : Mardi 02 février 2021 à 12h00.

ARTICLE 8 – Critères d’attribution et sélection du candidat.

Le jugement des offres des candidats se fera en fonction des critères suivants :

1) Critère prix (montant de la redevance) : montant de la redevance mensuelle proposé par le candidat.

La redevance annuelle d’occupation du domaine public est constituée :

- d’une part fixe d’un montant 444.00€ par mois) Cette somme sera augmentée de 2.5 % chaque année au 1° janvier

- d’une part variable qui ne peut être inférieur à 2% du chiffre d’affaire réalisé par le bénéficiaire

de l’autorisation d’occupation du domaine public aux termes des activités économiques réalisées sur le site.



Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, il appartient au candidat de proposer une part variable égale ou supérieure à 2% du chiffre d’affaire annuel.

La proposition est exprimée en pourcentage de la redevance plancher.

Ce critère sera examiné à concurrence de 40 % dans le cadre du jugement des offres.

Les propositions seront notées selon la méthode de calcul suivante : 40*(montant de l’offre du candidat / montant de l’offre la plus élevée).



2) Critère technique :

Ce critère sera examiné à concurrence de 60 % dans le cadre du jugement des offres.

Il est composé de trois sous critères :

1 er sous critère : Projet d’exploitation (nombre de jours d’ouverture, horaires, services proposés, prix proposés, moyens humains et techniques mis en œuvre, capacité financière (modèle économique), perspectives d’évolution (investissement matériel), …), pour une valeur de 40%.



2ème sous critère : Utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement (liste et fiches techniques des produits utilisés), pour une valeur de 10%.



3 ème sous critère : Expérience antérieure du candidat, pour une valeur de 10%.



Hôtel de Ville – Avenue Antoine Serafini BP 412 – 20304 Ajaccio Cedex – Tél. 04 95 51 78 65 – www.ajaccio.fr

Les propositions du candidat feront l’objet d’états et d’un mémoire détaillés à joindre au formulaire d’offre.



ARTICLE 9 - Informations complémentaires

Toute demande écrite concernant la mise en concurrence peut être adressée à la Ville d’Ajaccio – Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public - par courrier ou courriel (commerce@ville-ajaccio.fr), jusqu’à 5 jours maximum avant la date limite de réception des dossiers de candidature.

La réponse sera alors transmise sous 2 jours à l’ensemble des candidats ayant transmis une adresse valide.



DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 15 jours, à compter de la date limite de réception des

dossiers de candidature.

ARTICLE 10 – Publication.

Le présent appel à mise à concurrence fait l’objet :

- d’une publication sur le site internet de la Ville d’Ajaccio ;

- d’un affichage en Mairie (Hôtel de Ville et Bureau de la Direction du Commerce, de

l’artisanat et du domaine public).



L’avis d’attribution de la convention d’occupation du domaine public sera publié sur le site internet de la Ville d’Ajaccio pendant 2 mois.