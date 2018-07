Avenue Beverini-Vico : plan de circulation pour le mois de juillet.





Un nouveau plan de circulation sera diffusé prochainement pour une nouvelle phase qui démarrera à la fin du mois de juillet.

Afin de réduire les gênes occasionnées, le chantier se déploie par phases. Certaines opérations se dérouleront également de nuit et s’adapteront aux périodes de flux liés aux rythmes scolaires. Les travaux de rénovation et d’embellissement de l’avenue Beverini-Vico imposent la mise en sens unique progressive dans le sens montant et la suppression du stationnement. La rue de la Pietrina, qui longe la maison d’arrêt, demeure pour le moment dans son sens montant et sera mise en sens descendant avant la rentrée des classes.Un nouveau plan de circulation sera diffusé prochainement pour une nouvelle phase qui démarrera à la fin du mois de juillet.Afin de réduire les gênes occasionnées, le chantier se déploie par phases. Certaines opérations se dérouleront également de nuit et s’adapteront aux périodes de flux liés aux rythmes scolaires.

Artère commerçante Jadis véritable porte d’entrée de la Ville, l’Octroi représente aujourd’hui un carrefour circulatoire depuis des points importants d’Ajaccio tels que l’aéroport, le port, la route nationale.... Composé de ruelles étroites et d’autres plus importantes, le quartier s’étend de la gare ferroviaire jusqu’au au lycée Laetitia et sert d’axe de contournement du centre-ville. L’avenue Beverini-Vico qui constitue l'axe principal est une artère commerçante emblématique de la ville d’Ajaccio. Environ 30 commerces, des cabinets d’avocats et de médecins, sont directement liés à cette voie, ainsi qu’un lycée, le Lætitia.

Le quartier voit également s’installer des administrations et des lieux culturels qui lui confèrent une nouvelle dynamique. Animée mais vétuste, l’avenue Beverini-Vico nécessite d’importants travaux de rénovation pour ne pas revivre les inondations passées et des aménagements d’embellissement pour lui rendre toute son attractivité.

Embellissement N’ayant pas fait l’objet d’aménagement depuis longtemps, l'avenue Beverini-Vico devait faire l'objet d'une intervention urgente. En commençant par la réfection des réseaux d'eaux pluviales et usées. Une fois l'opération sous-terraine réalisée, il s'agira de rendre à cette avenue toute sa superbe. Pour cette phase, les travaux se dérouleront également par phases afin d'éviter d'impacter l'ensemble de l'avenue, l'accès au lycée et à l'hôpital. Une voie restera ainsi ouverte durant les travaux.



Au programme



- Amélioration des cheminements piétons conformes aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

- Meilleur accès aux commerces, services et administrations

- Meilleure circulation des véhicules

- Amélioration des zones de stationnements véhicules et d’aménagement d'une zone de livraison selon la règlementation en vigueur.

- Nouvelle chaussée dallée en pierre de Brando

- Installation de mobiliers urbains, bancs, jardinières...

- Mise à niveau de l'éclairage public

- Plantation paysagère

- Trottoirs et traversées piétonnes

Côté financier Coût : 2 845 000 € HT

Plan de financement :

-Collectivité de Corse : 60 %

-Ville d’Ajaccio : 30 %

-Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien :10 %





