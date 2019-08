Avenue Beverini Vico plan de circulation du 26 au 30 août Veuillez trouver ci-joint le plan de circulation concernant la modification de circulation sur l'Avenue Beverini Vico dans le cadre de la réalisation du marquage au sol.



Ce plan de circulation est valable du 26 aout au 30 aout 2019 inclus, de 21h à 6h.



Les principes de circulation sont les suivants :



- Avenue Colonel Colonna d'Ornano (sens montant) à utiliser pour rejoindre le rond-point du Laëtitia ;

- Rue F. Salicetti à double sens ;

- Chemin de la Pietrina et rue F. Maestroni (sens descendant) à utiliser pour rejoindre le cours Napoléon ;

- Avenues Napoléon III et Grande armée maintenues à double sens ;



Le plan ci-joint détaille les aménagements temporaires réalisés et les itinéraires de substitution.



Les parcours bus sont modifiés et disponibles sur le site



Plan circulation nocturne aout.pdf (264.48 Ko)



