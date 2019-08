Avenue Beverini Vico, erratum plan de circulation définitif Ce plan de circulation est valable à partir du 30 août 2019.





- avenue Beverini Vico : circulation à double sens ;

- boulevard Maglioli : circulation dans le sens initial, de l'avenue Colonel Colonna d'Ornano vers l'avenue Beverini Vico ;

- chemin de la Pietrina : circulation dans le sens descendant depuis le cours Napoléon vers l'avenue Napoléon III ;

- avenues Napoléon III et Grande armée : circulation à double sens ;

- stationnement le long de la voie sur l'avenue Beverini Vico, dans le sens descendant ;



Ces sens de circulation seront effectifs à partir du vendredi 30 aout 2019, dès le retrait des dispositifs de balisage de chantier .

Les feux tricolores de l'avenue Beverini, situés sur le cours Napoléon et l'avenue Jean Jérôme Levie seront également remis en service dans la journée du 30 aout 2019.



Les parcours bus sont modifiés et disponibles sur le site



Suite aux travaux de réaménagement de l'avenue Beverini Vico, le plan de circulation définitif est basé sur les principes suivants :- avenue Beverini Vico : circulation à- boulevard Maglioli : circulation dans lede l'avenue Colonel Colonna d'Ornano vers l'avenue Beverini Vico ;- chemin de la Pietrina : circulation dans ledepuis le cours Napoléon vers l'avenue Napoléon III ;- avenues Napoléon III et Grande armée : circulation à double sens ;- stationnement le long de la voie sur l'avenue Beverini Vico, dans le sens descendant ;Ces sens de circulation seront effectifs à partir du vendrediLes feux tricolores de l'avenue Beverini, situés sur le cours Napoléon et l'avenue Jean Jérôme Levie seront également remis en service dans la journée du 30 aout 2019.Les parcours bus sont modifiés et disponibles sur le site https://www.ca-ajaccien.corsica/muvistrada/ et la page facebook de muvistrada. Plan de circulation Beverini Vico.pdf (2.8 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer