Avant les vacances, quelques portraits de celles et ceux qui font aussi aimer l'école

La profession des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (atsem) a beaucoup évolué en quelques années, leur rôle bien qu’essentiel au bon fonctionnement des écoles et auprès des enfants reste encore peu connu ou reconnu. Pour mieux connaître leur travail passionnant et parfois difficile, Ajaccio en Mag’ donne la parole à ceux qui en parlent le mieux



À chaque rentrée scolaire, les élèves, les enseignants, les rectrices, les recteurs ou encore les élus en charge de l’éducation sont mis au-devant de la scène. Il est question des réformes éducatives, de l’appréhension des enfants, des travaux réalisés dans les écoles, mais l’on parle peu des agents communaux en charge du temps périscolaire et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). Pourtant leur profession est tout aussi ancienne que celle des enseignants.



Dames de service

Il faut dire que leur fonction a mis du temps à être définie officiellement. Les “dames de service” telles qu’on les appelait sous la IIIe République n’ont obtenu le statut d’agent spécialisé des écoles maternelles (Asem) qu’en 1958. Celui d’Atsem a été créé plus tard encore, par décret en 1992, pour leur conférer un champ de compétences plus affirmé. « Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. »



Ce même décret leur ouvre enfin une possibilité d’avance- ment de grade dans une optique de reconnaissance et de valorisation des missions d’Atsem. Une révolution. Elle ne sera pas la seule, puisqu’en 2008, une modification et pas des moindres est apportée à la définition de leur statut : le remplacement de “elles” par “ils” : “Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés.” Si la Ville d’Ajaccio confirme la prédominance des femmes dans la profession, elle compte quand même un homme.



La construction de l’enfant

Leur présence et leurs rôles sont donc essentiels dans le fonctionnement de l’école, pour la communauté éducative, auprès des enseignants et des enfants. Ces derniers passent en effet la majeure partie de leur journée avec eux et c’est à eux, également, que les parents confient la prunelle de leurs yeux. De l’accueil du matin, au temps de restauration, en passant par l’assistance aux enseignants, jusqu’à la garderie du soir, le panel des missions des Atsem et des agents communaux recouvre des moments de la journée qui contribuent à la construction de l’enfant et à son éducation.



Les Atsem représentent « le point de départ du lien avec l’école, particulièrement en petite section où la transition est importante », souligne Rose-Ma- rie Ottavy-Sarrola, adjointe au maire d’Ajaccio en charge des affaires scolaire et de l’éducation. Le psychiatre Boris Cyrulnik ne dit pas le contraire dans son ouvrage « Préparer les petits à l’école maternelle », paru aux éditions Odile Jacob et issu des Assises des maternelles dont il a eu la charge de l’organisation en 2018. Le psychiatre y explique pourquoi la sécurisation émotionnelle des petits est indispensable à leur épanouissement scolaire. Et cela vaut pour les plus grands d’élémentaire, même si les besoins sont différents. Pour se faire, il faut aimer son métier. Une condition sine qua non, selon les principaux intéressés. Entre le bruit en continu, la position à hauteur d’enfant, la vigilance en éveil perpétuel... le métier n’est pas facile. Mais il est humain.



En chiffres 123 agents Atsem (dont un homme).

agents Atsem (dont un homme). 100 agents de restauration et d’activités périscolaires (dont deux hommes).

agents de restauration et d’activités périscolaires (dont deux hommes). 15 secrétaires d’écoles, certaines d'entre elles participent également aux activités périscolaires.

La Ville d’Ajaccio compte

École maternelle Jérôme Santarelli Candia Angèle Zicchina, responsable accueil, auxiliaire de puériculture (Bafa)

Elle a débuté le 2 janvier 1977, précisément et elle s’en souvient comme si c’était hier. Forcément, inaugurer la première garderie municipale, ça marque les esprits. La structure qui a dû soulager nombre de parents a ouvert ses portes à l’école Salines VI. Angèle avait alors 19 ans. Un an après avoir obtenu son diplôme d’auxiliaire de puériculture, elle intégrera l’école Salines I (aujourd’hui école Jérôme Santarelli), qu’elle ne quittera plus. Cette année-là, cinq autres garderies ont été créées. Une révolution. Aujourd’hui, Angèle compte sept Atsem sous sa responsabilité et une cinquantaine d’enfants qui l’appellent Tati Angèle et qui l’assaillent de “tu es belle tati Angèle” ou de “je t’aime”, tous ces “mots gentils” qui font rayonner la vie ou un quotidien pas toujours facile à gérer.







Marie-Josèphe Rovina, auxiliaire garderie, Atsem

On l’appelle “tata Jaune”, peut-être parce qu’elle a les cheveux blonds ou parce que c’est un diminutif facile à dire de Marie-Jo quand on bute encore sur les syllabes. Marie-Josèphe Rovina est “une historique”, elle fait partie des plus anciennes auxiliaires Atsem œuvrant dans les écoles.

Ecole Salines VI élémentaire Christine Colombani, responsable de site périscolaire élémentaire.

11h00 à l’école Salines VI, il règne une joyeuse ambiance dans le réfectoire où tout le monde s’affaire à la mise en place des tables avant le déjeuner. Le menu du jour est inscrit sur un tableau que les enfants peuvent consulter. Christine Co-lombani, « Cri-Cri » comme chacun l’appelle a commencé il y a 38 ans, à l’école Salines VI qu’elle a retrouvée après un intermède de 18 ans à l’école du Loretto. Pour elle, la pause méridienne, est réservée au repos. “Le repas doit être un moment de détente. Nous aimons créer une ambiance festive, à la fin du repas, nous mettons de la musique, nous chantons. Les enfants sortent avec le sourire. L’accueil du matin est différent, les enfants sont accueillis très tôt, les plus petits arrivent souvent encore en- dormis, c’est le temps des câlins, des coloriages, du réveil relax.”







Stéphanie Chiari, responsable de site périscolaire maternel (Brevet d’études professionnelles option carrières sanitaires et Sociales - CAP Petite Enfance - Validation prochaine du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur).

Entrée à l’âge de 20 ans, Stéphanie a officié à tous les niveaux de maternelle et en Accueil de Loisirs. Une expérience qui lui permet aujourd’hui, en tant que responsable, de bénéficier d’une vision globale.











Élodie Panicali, Atsem (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, Sauveteur Secouriste du Travail, diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale).

À 38 ans, Élodie compte une belle expérience dans le milieu social, mais cela ne fait que quatre ans qu’elle se dévoue au- près des enfants.

École de Pietralba élémentaire Avec près de 350 enfants scolarisés dont plus de 220 inscrits à la cantine, l'école de Pietralba est la plus grosse école de la Ville.



Annie Trojani, responsable de site périscolaire élémentaire (Bafa)

“Il faut tenir la barque”, glisse Annie Trojani en plantant ses yeux dans ceux de son interlocuteur du haut de ses 43 ans de métier. “J’ai commencé à l’école des Cannes à la plonge, c’était comme ça avant, en 1976, j’avais 18 ans. Puis en salle, puis en tant que surveillante. En 1976, j’ai ensuite occupé le poste de responsable à l’école de Pietralba que je n’ai plus jamais quitté.” Après le passage des enfants à la cantine, son réfectoire doit être soigneusement nettoyé. Ses agents s’activent avec beaucoup de sérieux, balais en main et en cadence pour frotter le lino au produit nettoyant. Elle avoue être un brin tatillonne sur l’hygiène.

École des Cannes maternelle L’école des Cannes est le deuxième groupe scolaire après celui de Pietralba en termes d’effectifs. En son sein, officie une espèce rare, le seul homme Atsem : Pierre Pasqualaggi. Il seconde l’enseignante d’une classe à double niveau pour la mise en œuvre d’activités pédagogiques, notamment. Pierre Pasqualaggi, responsable de site périscolaire maternel (brevet d’Animateur de Loisir et de Tourisme) - brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueil collectif de mineurs , responsable de site périscolaire maternel (brevet d’Animateur de Loisir et de Tourisme) - brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueil collectif de mineurs

École Saint-Jean élémentaire Josée Casanova, responsable de site périscolaire élémentaire, Marie-Laure Sallei, Atsem

Josée Casanova et Marie-Laure Sallei forment un binôme “fusionnel” depuis vingt ans, à raison de sept heures par jour (exceptées les vacances). Elles ont tenu à poser et à parler de leur profession ensemble.

École Saint-Jean maternelle Christelle Massa, responsable de site périscolaire maternel (CAP Petite Enfance).

A trouvé sa vocation à l’adolescence. Elle a réalisé son rêve en 2005.

