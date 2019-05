Autour de la place Campinchi, du nouveau

Depuis plusieurs semaines, les artisans étaient à l'oeuvre pour recouvrir l'esplanade de l'office intercommunal de tourisme (OIT). Dès le 31 mai, les piétons pourront déambuler sur le nouveau parvis entièrement recouvert de pierre de Luzerne, une partie restera cependant protégée de barrières le temps du séchage complet des joints. Le 17 juin, les piétons pourront enfin profiter de l'ensemble de la surface.

La pierre de Luzerne est un gneiss, un matériau brillant, durable aux intempéries et aux frottements. Elle a une résistance incomparable, même si l’épaisseur est réduite. Elle est également très souvent privilégiée pour ses qualités esthétiques en extérieur comme en ’intérieur. La rugosité naturelle rend ce matériau antidérapant en cas de pluie et particulièrement confortable à arpenter.

Elle est généralement utilisée pour le pavage des extérieurs, pour le revêtement de mur, les décorations extérieures et pour la réalisation des trottoirs, des balcons et des revêtements pour les toits et les escaliers. La pierre de Luzerne, a été choisie pour recouvrir l’ensemble des trottoirs de la futur Place César Campinchi dans un soucis d’harmonie des différents espaces.



Les bordures du parvis sont également en pierre de Luzerne ainsi que le plateau traversant.