Autorisation de baignade et de pêche entre Saint-François et la Parata

L'interdiction de baignade et de pêche a été levée ce vendredi 27 septembre. Pour rappel, suite à l'accident survenu à la Step des Sanguinaires le 18 septembre dernier, un arrêté avait été pris de manière préventive, interdisant la baignade et la pêche.

au vu des résultats favorables des analyses de "recontrôles" effectués dans l'intérêt de la salubrité publique et de l'hygiène, toutes activités de baignade et de pêche sont dorénavant autorisées sur le littoral s'étendant de la plage de Saint-François à la Parata.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 2019 - 3892.pdf (328.42 Ko)





