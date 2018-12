Augmentation de la retraite du combattant et des pensions de guerre ainsi que l'attribution de la carte du combattant pour 1962-1964 en Algérie Un arrêté du 5 novembre 2018 paru au Journal Officiel du 14 novembre fixe la valeur du point d'indice régissant le montant de la retraite du combattant.



La valeur des pensions militaires d'invalidité et le plafond de la rente mutualiste ancien combattant est fixée *à 14,42 € (au lieu de 14,40) à compter du 1er janvier 2017,



*à 14,45 € (au lieu de 14,42) à compter du 1er avril 2017,



Par conséquent, le montant de la retraite du combattant s'élèvera donc annuellement à 751,40 € au lieu de 748,8 € (soit 375,70 € par échéance semestrielle). Le rattrapage des arrérages de retard se fera lors du versement de la prochaine échéance.



Nouveau :

La Loi de finances pour 2019 attribue la carte du combattant pour les militaires présents en Algérie 120 jours au moins entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964.



Pour obtenir cette carte, il faut en faire la demande et remplir un dossier spécifique officiel.



Rappelons que la carte du combattant - outre le port de la Croix du combattant ouvre droit à la retraite du combattant permet d'accéder à la constitution d'une rente mutualiste ancien combattant non imposable.



Pour en savoir plus et recevoir de l'aide dans vos démarches s'adresser à : La Mutuelle Familiale - Groupe de l'Arac - 52 rue d'Hauteville 75487 Paris Cedex 10.

Email : mutuarac@mutuelle-familiale.fr - Tél : 01.72.19.41.94

