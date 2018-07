Au coeur du marché forain Ogni sabbatu è ogni dumenica ritruveti u marcatu annant'à a calata l'Herminier sin'à 2 ori

Chaque samedi et dimanche jusqu'à 14h00, le marché forain se déploie le long du quai L'Herminier et sur le boulevard Roi Jérôme. Accessoires, produits manufacturés, bijoux, créations sur place, artisanat.... on trouve des perles, on fait de bonnes affaires et on rencontre aussi des gens formidables.



Commerce de proximité On vient ici flâner ou par hasard, se fondre dans cette ambiance forcément animée, faire des emplettes, le marché forain est un rendez-vous attendu qui se renouvelle chaque samedi et dimanche, le long du quai L'Herminier et sur le boulevard Roi Jérôme. Marché aux bonnes affaires, mais aussi véritable lieu social, les forains font vivre le marché été comme hiver. « Si on se contentait de n’être présent que trois mois par an quand l’affluence est la plus importante, on tuerait le marché, assure Jules Rémadi, le président du syndicat des forains de Corse qui l’hiver compte une petite dizaine de forains dont lui, contre quatre fois plus en été. Ce commerce de proximité est essentiel à la vie du centre-ville.

Le long des allées Le long des allées qui composent le marché forain, on trouve des vêtements colorés, des chapeaux pour toutes les têtes, les indispensables bleus de chauffe, des bijoux, toutes sortes d’accessoires, des produits manufacturés et de l’artisanat. Une diversification que le service des Halles et Marchés s’attelle à développer pour proposer une animation commerciale indispensable et de qualité.

Janis Une "ancienne" du marché, une figure aussi. Un personnage que la clientèle du marché apprécie autant pour les pièces en coton et en lin qu'elle vend que pour sa gouaille et sa bonne humeur contagieuse .

Jean-François Les créations de Jean-François sont uniques. Des médaillons souvenir en forme de Corse, des colliers et des bracelets déclinés en plus de 100 modèles différents. Après 10 ans de marché, Jean-François n'est pas le plus ancien, mais c'est un permanent.

Drissia Portes bonheur. Mais aussi bijoux à porter en pendentif, en boucles d'oreilles ou surmonté sur un anneau pour passer au doigt, l'oeil de sainte-Lucie n'est pas n'importe quel coquillage. On l'aime à chaque saison de l'année.

Christophe Christophe, n’est pas un "ancien" comme nombre de ses pairs du marché forain ajaccien, mais c'est comme s'il était là depuis toujours et son stand est recherché. Artisan, graveur sur métal, c’est sous les yeux des clients qu’il grave les bracelets en inox brossé du message ou du prénom qu'on lui demande. Les joncs trois couleurs à associer font fureur pour offrir.

Fabienne Sur le stand de Fabienne des rouleaux de toile cirée se découpe au mètre, les nappes « fabriquées en France », précise-t-elle, se vendent à prix attractif. Et l'on y trouve aussi différents accessoires qui deviennent vite indispensables.



Bara Panamas, capelines, petits chapeaux à la new-yorkaise... en paille tressée et autres matières pour toutes les têtes et une allure folle. Le chapeau revient en force, on en profite. Eté comme hiver. Bara en connaît un rayon, et pour les habitués du marché forain il est une figure incontournable.





Jenny Artisan, créatrice autodidacte et foraine dans l'âme, Jenny n'imagine pas une seconde vendre ses t-shirt autrement, dans une boutique par exemple. Ses t-shirts portent les dessins qu'elle crée elle-même au fil de son inspiration et qu'elle tient à éditer qu'en petite série.

Alain Et puis il y a Alain aussi, 35 années de marché à son actif sans compter celles passées aux côtés de sa grand-mère, Maria Matteucci, à « déballer ». Des vêtements pour femmes, des nappes fabriquées en Hollande, des fripes quand ce n’étaient pas encore à la mode… toute une histoire. Toute une vie qui fait l’âme du marché forain d’Ajaccio.



Laurence Des pièces mode, des sacs et des vêtements bien dans le ton, au stand de Laurence vous aurez forcément un coup coeur.

Jean-Simon Jean-Simon et son épouse sont voisins, leur stand respectif remporte un fort succès. Monsieur propose des sacs en paille confectionnés à Madagscar où il se rend quatre fois par an. Madame aussi "fait" dans l'indémodable, vestes et pantalons en bleu de chauffe. L'indispensable vêtement.



Placiers, agents de terrain Ils sont trois à être préposés au marché forain. Christophe Desmoulins, Antoine Fornaciari et Julien Salicetti eux aussi sont présents chaque samedi et dimanche de 5 heures à 14 heures. Leur rôle, servir d’entremetteur entre le service des Hales et Marché et les forains. A leur mission administrative de contrôleur d’emplacements, s’ajoute un rôle de contact important. Agent de terrain par excellence, ils veillent à la bonne ambiance du marché, font remonter les doléances. Et ce n’est pas tous les jours facile.



