Au carrefour des Salines, les feux passeront plus vite au vert ! Une phase de test sera opérée du 24 au 28 août 2020 : la programmation des feux tricolores de l’avenue Maréchal Juin et de la rue François Pietri passe de 4 à 2 phases, permettant ainsi de réduire l’attente des usagers.



Gain de temps et fluidification de la circulation Actuellement, lorsque le feu passe au rouge, il faut attendre que chacune des 3 autres voies passe (approximativement 30 secondes chacune, plus la phase orange).

Les rendements observés sur des carrefours similaires programmés en 2 phases sont de 800 véhicules par file par jour, contre 250 avec la programmation en 4 phases.

Au vu des améliorations que cela engendre et dans le cadre de la mise en place du PCRT (Poste de Commandement et de Régulation de Trafic), annoncé par Laurent Marcangeli à l’occasion des réunions publiques de l’automne dernier, une nouvelle programmation va être mise en place dès la rentrée !



Une phase de test est donc prévue du 24 au 28 août prochain.



Cette nouvelle programmation permettra, entre autres, de réduire le délais d’attente, d’augmenter le temps de passage « feu vert » et par conséquent, d’améliorer la fluidité du trafic. Il s’agira également d’adapter les réglages en fonction du trafic, des horaires et des périodes (vacances etc.)

Au vert, les véhicules n’ont plus la priorité en tournant à gauche !

Les véhicules sur la voie en face de vous ont également le feu au vert.

En tournant à gauche, il faut céder le passage.



Sécurité des piétons Les traversées des piétons seront également étudiées afin de les mettre en sécurité.



Une phase test démarrera le lundi 24 août jusqu’au vendredi 28 août durant laquelle une signalisation adaptée sera installée, des agents communaux seront également sur site pour informer les usagers de 8h à 9h, 11h30 à 12h30, 13h30 à 14h30 et 17h à 18h.

