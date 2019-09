Ateliers participatifs du Parc Berthault 24, 25 et 26 septembre : votre avis compte A Cità d'Aiacciu aspetta u vostru parè i 24, 25 è 26 di sittembri

Réunions publiques, conseil urbain de développement, ateliers participatifs... la Ville d'Ajaccio use des outils de démocratie participative pour encourager la population à prendre part aux projets de développement urbain et pour nourrir sa réflexion dans l'amélioration du cadre de vie d'Ajaccio au quotidien.



Le Parc Berthault fait l'objet d'un programme de réaménagement paysager pour permettre de redonner au parc de sa superbe.

Les résidents sont invités à participer à des ateliers en présence d'élus, de techniciens et de directeurs de services afin d'échanger autour de la présentation du projet d'aménagement du parc et de différentes problématiques du quartier.



Les services de la Ville et de la CAPA sont à votre écoute lors des ateliers thématiques les 24, 25 et 26 septembre à l'école maternelle du Parc Berthault :



Mardi 24/09 de 18h00 à 19h30 :

Le Parc - Aménagements Paysagers



Mercredi 25/09 de 18h00 à 19h30 :

La Voirie (chaussée, stationnement, éclairage, assainissement, eau potable)



Jeudi 26/09 de 18h00 à 19h30 :

Les Services (transports/mobilité, déchets, propreté)





Soyez les acteurs de l’amélioration de votre quartier ! Information et contribution : atelierberthault@ville-ajaccio.fr







Retour sur l'atelier participatif portant sur l'aménagement paysager

Ce mardi 24 septembre la thématique de la réunion et les échanges avec le public ont porté sur l'aménagement paysager du parc dont : les modalités d’accès au parc : accès piétons à multiplier, fermeture nocturne?, préservation du site contre diverses nuisances (vols, déjections canines, squat etc)

volonté de trouver le plus possible de végétation et adaptée au climat

circulation piétons autour du parc. Ce point sera développé mercredi 25 septembre à l'occasion de l'atelier participatif sur la voirie.

mobilier et éclairage

