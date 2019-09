Ateliers participatifs du Parc Berthault 24, 25 et 26 septembre : donnez votre avis Réunions publiques, conseil urbain de développement, ateliers participatifs... la Ville d'Ajaccio use des outils de démocratie participative pour encourager la population à prendre part aux projets de développement urbain et pour nourrir sa réflexion dans l'amélioration du cadre de vie d'Ajaccio au quotidien.



Le Parc Berthault fait l'objet d'un programme de réaménagement paysager pour permettre de redonner au parc de sa superbe.

Les résidents sont invités à participer à des ateliers en présence d'élus, de techniciens et de directeurs de services afin d'échanger autour de la présentation du projet d'aménagement du parc et de différentes problématiques du quartier.



Les services de la Ville et de la CAPA seront à votre écoute lors des ateliers thématiques les 24, 25 et 26 septembre à l'école maternelle du Parc Berthault :



Mardi 24/09 de 18h à 19h30 :

le Parc - Aménagements Paysagers



Mercredi 25/09 de 18h à 19h30 :

la Voirie (chaussée, stationnement, éclairage, assainissement, eau potable)



Jeudi 26/09 de 18h à 19h30 :

les Services (transports/mobilité, déchets, propreté)



Soyez les acteurs de l’amélioration de votre quartier !



Information et contribution : atelierberthault@ville-ajaccio.fr

Accueil Envoyer à un ami Imprimer