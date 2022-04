Ateliers de théâtre en lien avec la pièce « Le Malade Imaginaire »

« Le Malade Imaginaire »

La Ville d’Ajaccio aura le plaisir d’accueillir le mardi 3 mai à 20h30 la troupe du Grenier de Babouchka à l’Espace Diamant avec son interprétation du célèbre texte de Molière, « Le Malade Imaginaire », mis en scène par Jean-Philippe Daguerre.



2022 est l’année Molière ! Nous vous proposons de fêter ses 400 ans avec cette pièce incontournable, terriblement moderne, et dynamitée par la troupe du Grenier de Babouchka. C’était en effet au cours d’une représentation du « Malade Imaginaire » que Molière poussa le premier de ses derniers soupirs. Déjà malade, il écrivit la plus belle de ses farces pour régler ses comptes avec la médecine.





Ateliers de théâtre (gratuits)

En lien avec le spectacle, la troupe proposera des ateliers de théâtre pour un public âgé de 8 à 12 ans. L’intervenante, Sophie Raynaud, comédienne et assistante à la mise en scène de la pièce, proposera aux participants de s’inclure dans un processus de réflexion sur différents thèmes (évolution de la langue et de la médecine, l’hypocondrie et la peur de mourir, ou encore le mariage forcé). Ils auront également l’opportunité d’être initiés à une approche plus « professionnelle » du théâtre par la comédienne, notamment dans les techniques de mémorisations de textes mais aussi dans les différents corps de métiers indispensables au bon déroulement d’une pièce.



Ateliers : mercredi 4 mai 2022 de 10h00 à 12h00 sur le plateau de l’Espace Diamant.



Inscriptions gratuites : m.deperetti@ville-ajaccio.fr / 06 69 42 56 09