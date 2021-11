Ateliers de théâtre autour de "La passion selon Marie" Attelli di teatru in giru à "a Passioni sicondu Maria"



« La Passion selon Marie »

Actions de médiation en lien avec le spectacle

En partenariat avec la compagnie A Funicella





La Passion selon Marie

La Ville d’Ajaccio aura le plaisir d’accueillir le jeudi 9 décembre 2021 à 20h30 la compagnie A Funicella à l’Espace Diamant avec sa tragédie romantique en douze stations « La Passion selon Marie », écrite et mise en scène par Charlotte Arrighi de Casanova.



Le spectacle soulève la problématique, malheureusement toujours d’actualité, des violences faites aux femmes et répond à un silence glaçant qui nous laisse toutes et tous avec des questions fondamentales.





Ateliers de théâtre

Le théâtre a la capacité d’incarner des faits sociétaux, de dénoncer sans opposer, et de poser des questions sans nécessairement avoir besoin d’y répondre. C’est dans cette optique que la compagnie du spectacle proposera, en collaboration avec la Ville d’Ajaccio, des ateliers pratiques









avec les comédiens le samedi 11 décembre de 10h00 à 18h00 accessibles aux adolescents et aux



Le public participera à une expérience riche et variée dont le but, en dehors d’une pratique théâtrale complète et encadrée par des comédiens qualifiés, est également d’amener un maximum de personnes à se poser ou à se reposer ces questions qui nous concernent toutes et tous : et si c’était moi ? Et si c’était mon amie ? Comment réagir ? Que faire pour l’éviter ?

Inscriptions gratuites : m.lambert@ville-ajaccio.fr / 04.95.50.40.80





Séance scolaire du mardi 7 décembre

La compagnie A Funicella, en collaboration avec la Ville d’Ajaccio, propose également une représentation réservée aux classes de collégiens et lycéens est prévue le mardi 7 novembre 2021 à l’Espace Diamant à 14h30. Contact et réservations : m.poli@ville-ajaccio.fr



