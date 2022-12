Ateliers de Noël dans les écoles

Noël approche à grand pas…. Les enfants ont préparé la boite aux lettres, la cheminée du Père Noël, de jolies fresques et quelques surprises.

Les enfants de maternelle comme de primaire ont pris plaisir à préparer toutes ses décorations.

Un grand bravo aux enfants et à tous les personnels des sites périscolaires maternels et primaires.