Ateliers de Noël dans les écoles Partie 3

Noël 2022 est comme tous les ans la Fête la plus attendue et la plus féérique de l'année !

Dès le début du mois de décembre, les enfants aiment démarrer les préparatifs et décompter les jours avant l’arrivée du Père Noël.



Pour se plonger toujours plus dans la magie de Noël, de nombreux ateliers créatifs ont été imaginés durant tout cette période par les personnels des sites périscolaires.



Mais Il est encore temps de faire quelques décorations avant Noël !



Ce moment est toujours apprécié de tous, les journées de jeudi et vendredi ont permis aux petits lutins de finaliser leurs décorations et ateliers de Noël.

Les enfants ont pu rentrer avec leurs jolies confections pour leur plus grand bonheur.



Toutes les équipes périscolaires et les petits lutins Ajacciens vous souhaitent de très belles fêtes de fins d’année et vous retrouveront en 2023 pour de nouvelles aventures avec des activités artistiques et sportives.