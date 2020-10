Ateliers d'initiation à l'anglais à la médiathèque Sampiero

Attelli d'iniziazioni à l'inglesi pà i zitelli sò pruposti à a mediateca Sampieru

Ateliers d'initiation à l'anglais proposés par la médiathèque Sampiero.

Ces ateliers sont proposés à deux tranches d'âge : un atelier ludique d'éveil à l'anglais basé sur la musicalité de la langue anglais et la mémorisation visuelle destiné aux enfants de 3 à 5 ans et une initiation à l'anglais pour les 6/8 ans.

Ces ateliers sont animés par Antonia, diplômée en science de l'éducation.

Les prochaines sessions se dérouleront le 4 novembre prochain à 9h30 et 10h30.

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50