Atelier pâtisserie à la cuisine centrale des crèches municipales Dans le cadre du projet pédagogique, intitulé « Comment appréhender le temps qui passe par la découverte de notre patrimoine culturel », les enfants de la classe du CP bilingue de l’école Charles Bonafedi accompagnés de leur professeur Sonia Foti ont été accueillis par Toussaint Pasqualaggi , chef cuisinier et toute son équipe à la cuisine centrale , « l’Ingurdelli ».



Autour des thèmes « la cuisine au temps de la préhistoire » et la « cuisine à notre époque », Toussaint et son équipe , Marie Christine, Laura et Grégory ont initié les enfants lors d’un atelier pâtisserie à l’art de confectionner des « canistrelli » agrémentés des fruits d’automne, raisins, noix et noisettes.

Les « canistrelli » seront dégustés avec les petits de la maternelle lors de la fête de la Sant ‘Andria.

Les enfants guidés par notre chef cuisinier ont aussi écouté avec attention, et en langue corse, les consignes de sécurité et d’hygiène à appliquer lors de la production des repas destinés aux enfants des crèches municipales.

Ce moment de partage gourmand a permis aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs tout en apprenant l’art de la pâtisserie dans un cadre professionnel.

« Ouvrez, ouvrez à Sant ‘Andria, ouvrez la boite et prenez un canistrellu »

Le chef cuisinier Toussaint et son équipe attendent avec impatience les enfants pour un prochain atelier, peut être consacré à la préparation d’une bûche de Noël…



