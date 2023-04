Atelier des territoires : bilan de la 3e résidence avant la restitution finale Attellu di i tarritorii iniziatu da u Statu, a Cità d'Aiacciu è a CAPA : bilanciu di a terza risidenza innanzu a ristituzioni finali.

En octobre 2023, l’État, la Ville d’Ajaccio et la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien ont lancé l’Atelier des Territoires, un dispositif d’ingénierie mis à disposition par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et mis en œuvre pour la première fois en Corse. Cette démarche doit permettre de co-construire avec les acteurs locaux un projet d’aménagement durable et résilient pour l’avenue Noël Franchini. La troisième et dernière résidence s’est clôturée le jeudi 6 avril. Elle a permis, après la phase de diagnostic partagé (1re résidence) et la définition des ambitions et des objectifs (2e résidence), d’avancer sur les scénarios d’aménagement à mener dans le quartier. Les conclusions de cet atelier seront rendus public en juin.



Ce jeudi 6 avril, la 3e résidence de l’atelier des territoires se clôturait en assemblée plénière dans la salle du conseil municipal . Pendant 6 mois, cette démarche pilotée par un groupement d’experts associés à l’agence d’urbanisme Alphaville , mandaté et financé par l’État, a permis d’impliquer les élus, les acteurs économiques, les services institutionnels et les habitants du quartier, au fil de réunions et d’ateliers autour de thèmes variés comme le risque inondation, les activités économiques de l’avenue, les mobilités, la qualité de vie, la nature en ville ou encore l’habitabilité du site.



Cette réunion a permis de poser les intentions d’une future feuille de route d’aménagement pour l’avenue Noël Franchini, avant la restitution finale des travaux qui sera rendue publique au mois de juin prochain.



À cette occasion, le cabinet Alphaville a présenté la restitution des échanges à la suite des deux journées d’ateliers des 4 et 5 avril dédiés aux commerçants, aux syndics de copropriété aux élus, ainsi qu’aux services de la Ville et de la CAPA.



« Derrière cette démarche que l’on peut envisager comme un modèle de gouvernance, il y a de fortes attentes pour la population vivant dans ce quartier. Il est important de les retranscrire dans la phase opérationnelle » a souligné dans son discours introductif, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia .



Envisager un réaménagement ambitieux et global



Cette troisième résidence a été construite autour d’un dialogue partagé avec les différentes parties prenantes. Les élus s’orientent vers un réaménagement ambitieux autour d’une vision stratégique faisant une place importante à la nature en ville, tout en priorisant l’urgence d’optimiser la gestion des inondations et la question de la mobilité.



Elle a permis de dégager plusieurs pistes pour la requalification de ce quartier : sécuriser la population et les activités contre le risque inondation , conforter la vie de quartier par la création de nouveaux espaces publics végétalisés , requalifier et sécuriser l’avenue, accompagner les copropriétés dans les projets de réhabilitation énergétique, connecter le quartier au reste de la ville et renforcer les mobilités douces en direction des quartiers limitrophes des Salines, de Pietralba et du Stiletto.



Pour rappel, cette vaste concertation a été lancée avec la volonté de dégager une vision commune de l’aménagement de l’avenue Noël Franchini et plus largement de l’entrée de ville. Elle se construit autour de trois objectifs clairs : sécuriser l’entrée de ville, protéger sa population du risque inondation , et rendre le quartier plus apaisé.



Cette démarche fait suite aux épisodes d’inondations de juin 2020 qui ont laissé des traces dans l’inconscient collectif ajaccien, révélant la problématique croissante de l’impact du réchauffement climatique et la fréquence des phénomènes météorologiques sur notre territoire. Un constat qui impose de faire évoluer la réflexion sur l’urbanisme pour mieux anticiper les risques.









Remarques et questions afin de recueillir toutes les questions et remarques éventuelles. La ville d'Ajaccio met à disposition l'adresse suivante : ateliersduterritoire@ville-ajaccio.fr afin deéventuelles.

