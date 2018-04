Atelier « cyber-prévention » Médiathèque Saint Jean Animazioni da privena i priculi d'internet è di i reti suciali à a mediateca San Ghjuvà

Animation "les dangers d'internet et des réseaux sociaux" les jeunes à partir de 11 ans seront sensibilisés à une utilisation saine et responsable des moyens de communication et des loisirs numériques.



Le mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 de 16h à 17h à la médiathèque Saint Jean.



Inscriptions et renseignements :

Médiathèque saint Jean

04.95.10.91.81

