Atelier Deviens petit reporter, spécial vacances de la Toussaint

21 octobre à 14 h

Deviens petit reporter culturel !

Explore la médiathèque Sampiero. Fouine, fouille et farfouille dans les rayons. Pioche ton livre, ta BD, ton CD ou ton DVD préféré. Raconte et partage, par écrit, ton coup de cœur.



28 octobre à 14h

Deviens petit reporter d’investigation !

Que sais-tu de la médiathèque Sampiero ? Quel âge a-t-elle ? Quelle est sa mission ? Qui sont ses ami.e.s, ses employé.e.s ? Quels secrets renferme-t-elle ? Cherche, enquête, interview puis... raconte et partage, par écrit, tes découvertes.

A l’issue de ces deux après-midi, une maquette de ta gazette sera imprimée et distribuée au sein de la médiathèque Sampiero.



Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50