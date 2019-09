Associ in festa 2019, fête du sport Comme chaque année, la Ville d’Ajaccio organise son événement incontournable de la rentrée, « ASSOCI IN FESTA 2019 » , la fête du sport et des associations, qui se déroulera place de Gaulle, le samedi 14 septembre 2019 de 10h00 à 18h30.



Vous souhaitez trouver une activité pour l’année 2019/2020 ? Les associations et clubs ajacciens vous donnent rendez-vous sur la Place de Gaulle le samedi 14 septembre de 10h00 à 18h30.



En effet, "Associ in Festa" est l'un des temps forts de la rentrée avec près de 90 associations et clubs inscrits à cette manifestation.



Vous souhaitez pratiquer une discipline sportive, apprendre à jouer d'un instrument, découvrir des activités artistiques, participer à des animations en langue corse ou vous renseigner sur l'engagement volontaire tel que, par exemple, le service civique, etc. ?



Dans les domaines du sport, de la culture, de la santé, des loisirs ou de l’humanitaire et bien d'autres encore, les visiteurs pourront échanger avec les bénévoles associatifs et les partenaires présents afin d'être informés sur les innombrables activités proposées sur le territoire ajaccien.



Une bonne occasion également, au contact de ces nombreux acteurs associatifs, de vous lancer dans le bénévolat !



Sans nul doute une journée riche en échanges et en découvertes qui sera ponctuée de nombreuses animations et démonstrations tout au long de ce samedi.





Renseignements et informations :

Direction des Sports/Animations Sportives : 04 95 50 41 56

Relais des Associations : 04 95 10 63 32







