Assises régionales consacrées aux maladies neuro-dégénératives

Plus de 900 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée aujourd’hui en France, plus de 200 000 personnes souffrent de maladie de Parkinson et plus de 100 000 personnes vivent avec une sclérose en plaques. En Corse près de 3 000 personnes sont atteintes par une maladie neuro-dégénérative



C’est dire l’enjeu que représentent ces maladies neuro-dégénératives, qui ont des conséquences sur le quotidien et la qualité de vie de milliers de patients et leurs «aidants ».



Jeudi 19 septembre se tiennent au palais des congrès d’Ajaccio les assises régionales du plan national consacré à ces pathologies.

Cette journée, destinée aux malades, aux proches, aux aidants, aux professionnels, aux représentants associatifs, bénévoles, institutionnels, à tous ceux qui souhaitent s’informer et échanger sur les soins et l’accompagnement, est organisée par l’ARS de Corse avec le soutien de l’IREPS.

Le programme propose des interventions d’experts nationaux, des tables-rondes, mais aussi des stands d’information.

Les différents débats aborderont les thèmes de la prévention, du diagnostic, du parcours de soins et de l’aide aux aidants.



Entrée libre



