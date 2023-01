Assises de la simplification associative : la consultation est lancée Participez à la consultation nationale pour simplifier la vie des associations du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2023.



La secrétaire d’Etat à l’économie sociale et solidaire et à la vie associative, Marlène Schiappa, a fait des simplifications associatives, sa priorité !

Dès aujourd’hui, investissez 10 minutes pour alléger à l’avenir la charge mentale des associations en répondant à la consultation nationale.

Sur la base de vos réponses, un travail sera engagé avec les associations et les administrations de l’Etat pour améliorer la situation et simplifier la vie des associations.



https://purpoz.com/project/simplification-associations/presentation/bienvenue-sur-le-site-de-la-consultation-pour-la-simplification-des-demarches-administratives-des-associations

La consultation : comment ça se passe ?

La plateforme de consultation est ouverte du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2023. Cela consiste à répondre à un questionnaire sur vos besoins, vos difficultés, les avancées perçues, vos bonnes pratiques à partager et propositions en matière de simplification.

Durée de réponse au questionnaire : 10 minutes. Investissez 10 minutes maintenant pour vous simplifier la vie !

La réponse au questionnaire est anonyme mais vous devez vous connecter à la plateforme :

avec votre compte purpoz si vous en avez déjà ou votre compte Facebook (bouton “ Connexion ” en haut à droite)

” en haut à droite) en créant un compte avec une adresse de messagerie (bouton “ Inscription ” en haut à droite) Les données collectées sont anonymes et ne seront pas affichées sur la plateforme. Les résultats de cette consultation en ligne alimenteront les ateliers qui seront organisés lors de la 2ème phase de ces assises.

Les assises de la simplification associative : un engagement du Gouvernement

Ces assises se déroulent en quatre phases :





