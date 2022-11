Assemblée générale du réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant Ce lundi 14 novembre 2022 à Strasbourg, le Réseau National des Collectivités mobilisées Contre le Logement Vacant (RNCLV), à l’issue de son assemblée générale, s’est transformé en association nationale de collectivités « Agir contre le logement vacant » en présence de tous ses membres fondateurs, l’Eurométropole de Strasbourg, la Communauté de Communes Ardennes Thiérache, la Ville d’Ajaccio representée par Nicole Ottavy adjointe à l'urbanisme et au logement, Grenoble Alpes Métropole, le Conseil Départemental de la Meuse, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Roubaix, la Métropole de Lyon, la Ville de Paris et Rouen Normandie Métropole.













À travers la création de l’association « Agir contre le logement vacant », les membres fondateurs se donnent pour but : De renforcer son positionnement d’interlocuteur qualifié vis-à-vis des pouvoirs publics au regard de l’expérience de ses membres et de l’antériorité du réseau,

D’améliorer la connaissance du phénomène de la vacance résidentielle pour mieux répondre aux besoins des territoires,

De soutenir et de développer les moyens d’actions des collectivités en lien avec leurs partenaires internationaux, nationaux et locaux,

Et enfin de travailler à la mutualisation de la connaissance et des initiatives en faveur de la lutte contre le logement vacant.

« Il y a 1.1 million de logements vacants depuis plus de 2 ans en France, dont au moins 300 000 dans les territoires tendus. Pour faire face aux crises sociale et écologique, il est indispensable de mobiliser ce parc bâti inutilisé. Les collectivités constituent le premier relai pour agir sur le terrain, ainsi je me félicite d’avoir à mes côtés des villes, des intercommunalités, des départements, qui, malgré des réalités territoriales diverses, sont unis dans leur détermination à lutter contre la vacance et dans leur volonté de structurer notre réseau informel en association. Ensemble nous pourrons aller plus loin pour que les logements vacants, une fois remis sur le marché, participent à répondre aux besoins de nos territoires. Ce sera un atout supplémentaire pour travailler aux côtés de l’Etat sur des outils et des aides à la hauteur des besoins des territoires », souligne Suzanne Brolly, vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg et première présidente de l’association « Agir contre le logement vacant ».



Cet évènement fondateur de l’association nationale des collectivités « Agir contre le logement vacant » à Strasbourg s'est poursuivi, le 15 novembre à 9h00, par la mise en place d’un Club des collectivités contre le logement vacant, coanimé par le Ministère du Logement.



A 14h30, une visite et une inauguration organisées par SOLIFAP (Foncière de la Fondation Abbé Pierre) d’un immeuble en partie vacant et rénové entièrement à Schiltigheim (1 rue du Champ du feu) a eu lieu en présence de Suzanne Brolly. Cette opération, qui a également bénéficié d’une réhabilitation énergétique exemplaire, illustre la mobilisation collective pour sortir de la vacance et offrir de nouveaux logements accessibles.

