Assemblée Générale de la Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes à Mantoue, Italie (27-29 octobre 2017) La Ville d’Ajaccio consolide son projet napoléonien.



La Ville d’Ajaccio, adhérente depuis 2004 de la Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes, poursuit activement sa participation aux Assemblées Générales de la Fédération. L’adhésion d’Ajaccio à cette fédération permet à la ville de porter des projets valorisant le patrimoine napoléonien, en bénéficiant d’un réseau international et opérationnel.



Ce levier est une chance pour la ville de développer son économie et son tourisme grâce à un positionnement solide à l’échelle européenne et internationale.

2017 étant l’année du trentième anniversaire des Itinéraires Culturels Européens, l’itinéraire « Destination Napoléon », dont la labellisation avait été obtenue en mai 2015 auprès du Conseil de l’Europe, a été l’objet principal de l’Assemblée Générale qui se déroulait à Mantoue.



A la suite de la présentation des nouveaux membres et nouveaux projets des villes, l’itinéraire « Destination Napoléon » a fait l’objet de plusieurs interventions visant à aborder sa réalisation de façon concrète.



Les représentants de la Ville d’Ajaccio ont ainsi pu participer aux échanges et découvrir les différents projets et outils qui seront mis en œuvre pour développer l’itinéraire « Destination Napoléon », à la fois par la coopération avec les institutions nationales et internationales, et grâce aux relais locaux que constituent les Comités de Pilotage propres à chaque lieu. En parallèle, les relations indispensables avec les Offices de Tourisme ont également été définies, ainsi que la participation aux évènements touristiques promotionnels. 2017 étant également l’année du Tourisme Union Européenne – Chine, la dimension internationale de l’itinéraire « Destination Napoléon » pourra particulièrement être valorisée à cette occasion, ce qui assurera à la Ville d’Ajaccio un rayonnement sans précédent, gage de développement économique et touristique de la Cité Impériale.

En parallèle de cet itinéraire, le développement d’un volet napoléonien au sein du projet d’un grand itinéraire culturel tyrrhénéen, dans le cadre du Programme Opérationnel Maritime Gritaccess – Interreg, présenté par la Ville d’Ajaccio et la Fédération, a été acté. Lors de la précédente Assemblée Générale qui avait eu lieu en Croatie en 2016, M. Jean-Pierre Aresu et M. Jacques Mattei avaient présenté leur volonté de créer un futur partenariat dans le cadre d’un projet de coopération transfrontalière, encadré par le Programme Opérationnel Maritime européen.



L’intégration de ce volet napoléonien va permettre à Ajaccio de matérialiser une partie de l’itinéraire sur la ville, et de mettre en place l’application numérique innovante portée par la Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes, faisant appel à la technologie dite de « réalité augmentée », deux actions évoquées lors de la précédente Assemblée Générale et qui vont prochainement rentrer en phase de réalisation.



Grâce au dynamisme et la volonté de ses représentants, la Ville d’Ajaccio met tout en œuvre pour la valorisation de son patrimoine napoléonien, afin de développer l’attractivité de la ville et contribuer ainsi à son développement touristique et économique de façon durable et harmonieuse.



Retrouvez ci-dessous le discours du Président Charles Bonaparte :

Retrouvez e anniversaire du Programme. Retrouvez ici la vidéo officielle du Conseil de l’Europe sur les Itinéraires Culturels Européens à l’occasion du 30anniversaire du Programme.

