Article n°1703

Dans ce film, Jean-Louis Orlandetti et Christian Lorre font le portrait de cet art noble et de son statut de sport individuel phare sur l'île. Modèle d'intégration, discipline de vie mais aussi objet de macagne, la boxe constitue un de ces véritables liens intergénérationnels et sociaux d'une île en mouvement. Produit par les Productions du Triton et co-produit par France 3 Corse ViaStella. Avec B.C.A Boxing Club Ajaccien et Ring Ajaccien "École de Boxe".