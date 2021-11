Article n°1603



Créé en 2009, le Festival du Film Britannique d’Ajaccio, « Under My Screen » est organisé chaque année en Corse, à Ajaccio. Avec une vingtaine de films projetés, une compétition officielle, une sélection scolaire, des masterclass et de nombreux invités, cet événement est devenu un incontournable.

La 12ᵉ édition festival du Film Britannique est en préparation.

Nous préparons notre retour avec force et avec un grand enthousiasme. Nous avons des nouveautés, des nouveaux membres, de nouvelles idées.

Nous vous détaillerons cela dans les semaines qui viennent. Restez connectés…

Forza « Festival du Film Britannique d’Ajaccio » !

