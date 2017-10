Article n°1042 Cunfarenza in u quatru di u cintinariu di a rivuluzioni russia

Vendredi 10 novembre 2017 à partir de 16h00

Dans le cadre du centenaire de la Révolution russe, la Ville d'Ajaccio et l'association Kalinka-Machja proposent, le 10 novembre 2017, une conférence autour du thème de l'émigration russe (1917-1921), animée par Andreï Korliakov, historien et iconographe.

Cette conférence sera précédée de la projection d'Amiral, film historique réalisé par Andreï Kravtchouk (2008), qui retrace l'histoire d'Alexandre Koltchak, Amiral devenu l'un des chefs des Armées Blanches durant la guerre civile

-16 h : «L’amiral» d’Andreï Kravtchouk

Billetterie association Kalinka-Machja : 5 €

-18h 30 : Conférence, entrée libre.



Direction de la culture / Espace Diamant

