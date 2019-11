Arte Mare



Le Grand Prix Arte Mare It must be heaven, Elia Suleiman (Grand Prix du jury 2019 / Prix RCFM Petru Mari – meilleure bande son)

Les films corses primés : Fééroce, Fabien Ara (Prix du film Corse – Fiction) Incertains voyages, Anne de Giafferri (Prix du film Corse – documentaire) La nuit est là, Delphine Leoni (Prix Hors les murs) Aiò zitelli, Jean-Marie Antonini (Prix Hors les murs)

Sélection de la compétition méditerranéenne : Le miracle du Saint-Inconnu, Alaa Eddine Aljem (sélectionné en compétition) Les siffleurs, Corneliu Porumboiu (sélectionné en compétition)

Vendredi 22/11 Samedi 23/11 16h30 LE MIRACLE DU SAINT INCONNU INCERTAINS VOYAGES (DOC) 18h30 TROIS FICTIONS CORSES (CM) LES SIFFLEURS 20h30 IT MUST BE HEAVEN

It must be heaven, D’ELIA SULEIMAN (1H37) ı PALESTINE

Grand Prix du jury Arte Mare et Prix RCFM Petru Mari – meilleure bande son

E.S fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie.



Le Miracle du Saint-Inconnu, D’ALAA EDDINE ALJEM (1H40) ı MAROC

Sélection en compétition Arte Mare 2019 / Sélection de la 58e Semaine de la critique.

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu.



Les siffleurs, de Corneliu Porumboiu (1H37) ı ROUMANIE

Sélection en compétition Arte Mare 2019 / Sélection officielle Cannes 2019

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés.



Sélection corse :

Féeroce de Fabien Ara (13’) | Prix du film corse – fiction

Incertains Voyages d’Anne de Giafferri (52’) | Prix du film corse – documentaire

La nuit est là, Delphine Leoni (25’) | Prix Hors les murs

Aiò zitelli, Jean-Marie Antonini (21’) | Prix Hors les murs



INFOS PRATIQUES

Espace Diamant, Bd Pascal Rossini • 20000 Ajaccio

Tarifs : 6€ / 5€ membres carte Ajaccio Culture

4€ bénéficiaires minima sociaux & - de 25 ans 3€ -18 ans

Ciné Apéro à 20h avec la participation de Raphaël Pierre Bianchetti

programmation complète : www.arte-mare.corsica

rand Prix du jury Arte Mare et Prix RCFM Petru Mari – meilleure bande sonE.S fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie.D’ALAA EDDINE ALJEM (1H40) ı MAROCSélection en compétition Arte Mare 2019 / Sélection de la 58Semaine de la critique.Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu.(1H37) ı ROUMANIESélection en compétition Arte Mare 2019 / Sélection officielle Cannes 2019 Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés.Féeroce de Fabien Ara (13’) | Prix du film corse – fictionIncertains Voyages d’Anne de Giafferri (52’) | Prix du film corse – documentaireLa nuit est là, Delphine Leoni (25’) | Prix Hors les mursAiò zitelli, Jean-Marie Antonini (21’) | Prix Hors les mursEspace Diamant, Bd Pascal Rossini • 20000 AjaccioTarifs : 6€ / 5€ membres carte Ajaccio Culture4€ bénéficiaires minima sociaux & - de 25 ans 3€ -18 ansCiné Apéro à 20h avec la participation de Raphaël Pierre Bianchettiprogrammation complète : www.arte-mare.corsica



Accueil Envoyer à un ami Imprimer