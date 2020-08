Arrêtés municipaux du 30 mai au 30 août

20-3097 portant institution d'un couloir de bus dit "site propre" boulevard Sebastianu Costa portion comprise entre le giratoire de la rue Maréchal Lyautey et le giratoire de la rue Achille Peretti.



20-2484 portant mise au clignotant des feux tricolores sur la route des Sanguinaires les samedis et dimanches du 30 mai au 27 septembre 2020 ainsi que le lundi 1er juin.



20-2469 portant institution d'un passage piéton 8bd Barthélémy Maglioli .



20-2470 portant institution d'un emplacement réservé aux véhicules arborant la carte européenne de stationnement bd Madame Mère .



20-2605 portant interdiction de stationnement rue de Castiglione à compter du 11 juin au 11 septembre à l'occasion de travaux de réaménagement des Jardins Familiaux de l'Empereur .



20-2607 portant prorogation de l'arrêté municipal 2020-2391.



20-2886 portant la rue DR Paul Poméani barrée le vendredi 19 juin à partir de 21h dans le cadre de travaux d'assainissement.



20-2945 portant interdiction de stationnement temporaire à compter du 25 juin 2020 jusqu'au 29 juin 2020 boulevard Roi Jérôme sur 4 emplacements au droit de l'établissement "Le Trou dans le mur" dans le cadre de travaux sur regard d'eaux usées.



20-2887 portant rue barrée, stationnement interdit et mis en double sens de circulation à compter du 29 juin, et ce, jusqu'au 29 juillet 2020 rue de Solferino portion comprise entre le boulevard Madame Mère et la rue Pugliesi Conti dans le cadre de travaux sur réseau d'assainissement.



20-2888 portant stationnement interdit temporaire à compter du 29 juin 2020, et ce, jusqu'au 31 aout 2020 boulevard Charles Bonaparte quai Jeanne d'Arc dans le cadre du chantier Loregaz.



20-2888 portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores à compter du 3 juillet au 9 juillet 2020 rue Paul Giaccobi portion comprise entre l'avenue Maréchal Juin et la rue François Pietri.



20-2977 portant mise au clignotant des feux tricolores sur la route des Sanguinaires (RD111) rue des Cactus rue des Cèdres rue des sept Chapelles rue de l'Archipel à compter du 6 juillet au 4 septembre 2020 de 16h à 21h.



20-2965 portant circulation interrompue temporairement au départ de la Cathédrale d'Ajaccio, avenue Eugène Macchini, avenue du 1er Consul, boulevard Roi Jérôme et avenue Antoine Serafini arrivée place Campinchi à compter du 13 juillet à partir de 11h30, et ce jusqu'au passage de la fanfare dans le cadre du "parrainage du patrouilleur de haute mer Ducoing".



20-2966 portant stationnement interdit temporaire et emplacement réservé avenue Antoine Serafini portion comprise entre le Quai Napoléon et le boulevard Roi Jérôme côté gauche sens montant et boulevard Roi Jérôme portion comprise entre l'anienne rue Jean Bessiere et l'avenue Antoine Serafini côté gauche sens de circulation dans sa totalité le lundi 13 juillet à partir de 8h, et ce, jusqu'à la fin de la cérémonie dans le cadre d'une cérémonie de dépôts de gerbes aux monuments aux morts.



20-2967 portant limitation de vitesse à 30km/h et restriction de la circulation par alternat à feux tricolores route d'Alata à compter du 9 juillet 22h au 10 juillet 5h dans le cadre de travaux de voirie.



20-2968 portant restriction de circulation avenue Noël Franchini à compter du 9 juillet au 10 juillet de 22h à 5h dans le cadre de travaux de nuit.



20-2969 portant rue barrée, stationnement interdit et autorisation de stationnement rue Notre Dame portion comprise entre la rue Forcioli Conti et la rue Roi de Rome le lundi 13 juillet à partir de 7h et ce, jusqu'à 16h dans le cadre de travaux d'urgence.



20-3013 portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores, rue Paul Giacobbi portion comprise entre l'avenue Maréchal Juin et la rue François Pietri à compter du 3 juillet 2020 et ce jusqu'au 9 juillet 2020 dans le cadre de travaux d'enrobées.



20-3013 portant interdiction de circulation Bd Roi Jérôme, avenue Antoine Serafini et Quai de la république autour de l'hôtel de Ville le 19 juillet 2020 de 17h45 jusqu'à la fin de la cérémonie.



20-3077 portant autorisation de circulation et rue barrée rue Cardinal Fesch portion comprise entre la rue Etienne Conti et la rue Sébastiani le vendredi 24 juillet de 7h à 12h dans le cadre de travaux.



20-3073 portant restriction de circulation par alternat manuel et limitation de vitesse à 30km/h rue Nicolas Peraldi à l'angle de la rue Nicolas Peraldi et de la Route d'Alata à compter du 24 juillet 2020, et ce, jusqu'au 31 juillet 2020 dans le cadre de travaux de raccordement EDF.



20-3095 portant prorogation de l'AM 20-2887 jusqu'au 31 aout 2020 ( Travaux CAPA sur réseau d'assainissement rue de Solferino).



20-3096 portant stationnement interdit , circulation par alternat à feux tricolores avenue Impératrice Eugénie du 27 juillet au 05 aout ( Travaux SARL RAFFALLI pour raccordement coffret EDF).



20-3106 portant neutralisation de voie de circulation route du Ricanto portion comprise entre le giratoire de l'ancienne Route de Sartene et le Giratoire de la route de Campo dell'Oro le mercredi 29 juillet à partir de 21h, et ce, jusqu'à 04h , dans le cadre de travaux sur chambre télécom.



20-3141 portant la rue Cardinal Fesch barrée portion comprise entre la rue Etienne Conti et la rue Sébastiani et autorisation de stationnement et de circulation pour les véhicules de l'entreprise LUMINOS mercredi 29 juillet de 08h à 16h dans le cadre de travaux sur l'immeuble de l'Hôtel Fesch.



20-3121 portant restriction de circulation par alternat manuel et limitation de vitesse à 30km/h Grandval le lundi 3 aout de 07h à 12h dans le cadre de travaux sur l'immeuble 08, cours Grandval.



20-3121 portant limitation de vitesse à 30km/h, restriction de circulation par alternat et autorisation de stationnement à compter du 31 juillet et ce jusqu'au 8 aout 2020 de 5h00 à 07h30 boulevard Louis Campi, avenue Eugène Macchini, avenue de Paris et boulevard Albert 1er dans le cadre de travaux de dépose de panneaux d'affichage.



20-3445 rue Général Campi barrée portion comprise entre la rue Général Levie et la rue François Maglioli le 13 et 14 aout de 08h à 17h dans le cadre de travaux sur l'immeuble 03, rue Général Campi.



20-3446 rue Cardinal Fesch barrée le 02 et le 10 septembre de 14h à 16h dans le cadre d'un déménagement.



20-3447 autorisation de stationnement et de circulation Place du Général de Gaulle pour tout les véhicules de l'entreprise TCF dans le cadre de l'installation de bornes Wi-Fi.



20-3448 Cérémonie du 77ème Anniversaire de la mort de MICHEL BOZZI le dimanche 30 aout rue Achille Peretti stationnement interdit, circulation stoppée.



20-3449 Cérémonie du 77ème Anniversaire de la mort de JEAN NICOLI le dimanche 30 aout rue de Solferino stationnement interdit, circulation stoppée.