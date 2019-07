Arrêtés municipaux du 3 et 4 juillet 2019 Eccu l'arristati municipali pà u 3 è u 4 di lugliu



Les deux arrêtés sont de le cadre de la visite de Monsieur le 1er Ministre ainsi que 3 ministres du gouvernement. - 19-3216 portant circulation interdite à partir du 03 juillet 20h00, au 04 juillet 18h00

- Rue Général Campi sur sa totalité

- Rue Sergent Casalonga portion comprise entre la rue Maréchal Ornano et le cours Napoléon

- Rue François Corbellini portion comprise entre le boulevard Roi Jérôme et le Quai Napoléon



- 19-3217 portant stationnement interdit à partir de 04 juillet de 12hh0 à 18h00

- Rue Franbçois Corbellini portion comprise entre le Quai Napoléon et le boulevard Roi Jérôme ( des 2 côtés de la voie)

- Boulevad Lantivy portion comprise entre le giratoire du Lamparo et la rue Forcioli Conti ( des 2 côtés de la voie)



AM 19-3217 VISITE MINISTRES STATIONNEMENT.pdf (388.28 Ko)

AM 19-3216 VISITE MINISTRES.pdf (438.69 Ko)



