Arrêtés municipaux du 3 au 6 mai 2019

- AM 19-2725 : autorisation temporaire de stationnement avenue Antoine Serafini au droit de la Mairie d'Ajaccio à gauche sens montant sur huit emplacements dans le cadre d'un concert : vendredi 3 mai à partir de 16h, et ce jusqu'à la fin des festivités.



- AM 19-2719 : rue barrée , déviation, stationnement interdit et autorisation de stationnement boulevard Danielle Casanova, rue Bonaparte et Quai Napoléon dans le cadre de l'installation d'une tourelle sur le toit de l'immeuble n°2 boulevard Danielle Casanova : lundi 6 mai 2019 de 13h à 15h.



- AM 19-2743 : stationnement interdit temporaire, et circulation interdite temporaire rue Forcioli Conti au droit du parvis de la Cathédrale dans le cadre du 74ème anniversaire de la Victoire du 8 mai : le mercredi 8 mai 2019.