Arrêtés municipaux du 28 septembre au 31 mai 2022

20-3097 portant institution d'un couloir de bus dit "site propre" boulevard Sebastianu Costa portion comprise entre le giratoire de la rue Maréchal Lyautey et le giratoire de la rue Achille Peretti.



20-2469 portant institution d'un passage piéton 8bd Barthélémy Maglioli .



20-2470 portant institution d'un emplacement réservé aux véhicules arborant la carte européenne de stationnement bd Madame Mère.



20-2607 portant prorogation de l'arrêté municipal 2020-2391.



20-3794 portant modification de l'AM 20-1691 concernant le stationnement des maraichers et des forains.



20-4027 portant institution d'emplacements réservés aux véhicules de la Ville d'Ajaccio Quai de la République au droit de l'ancienne halle aux poissons à compter du 26 octobre 2020.



20-4018 portant institution d'emplacements réservés aux ambulances 02, rue Colomba sur 3 emplacements, à partir du 26 octobre2020.



20-4230 portant institution d'emplacement PMR parking de Mezzavia au droit de la Pharmacie du Stade.



20-4313 portant institution d'un couloir de bus boulevard Sebastianu Costa du giratoire de la rue Maréchal moncey au giratoire de l'avenue Maréchal Juin.



20-4315 portant dérogation aux poids lourds d'Antargaz de plus de 3.5 tonnes de circuler Chemin d'Acqualonga.



20-4311 portant institution d'emplacements réservés livraison 87, cours Napoléon.



20-4372 portant institution d'espaces réservés type sas pour vélos, carrefour du Diamant.



20-4381 portant abrogation de l'AM 18-2541.



20-4403 portant circulation interdite au plus de 3.5 t chemin de la Sposata à partir de l'embranchement du CFA.



20-4404 portant institution de 2 emplacements PMR boulevard du Roi Jérôme à l'angle de l'Hôtel de Ville.



20-4420 portant autorisation temporaire de stationnement aux véhicules des associations ADPEPE 2A et CAMSP sur les emplacements réservés du complexe Pascal Rossini dans le cadre de la pose et dépose des enfants et adolescent handicapés.



21-24 Arrêté Permanent concessionaire ( CAPA, EDF, ENGIE, KYRNOLIA, ORANGE )



21-1300 Arrêté permanent VILLE D'AJACCIO.



21-1714 portant institution d'une zone verte, sur 2 emplacements au droit du n°05 de la rue Ange Moretti. (zone limité à 20 minutes de 08h à 18h tout les jours sauf dimanches et fériés).



21-2074 portant abrogation de l'AM n° 21-2074 en date du 26 février 2021.



21-2075 portant modification de l'AM n° 01-0242 en date du 14 mars 2001 et portant institution d'emplacement réservée pour les livraisons, ( sis 27 Dominique Paoli sur 3 emplacements).



21-2140 portant institution d'une zone verte sur 2 emplacements au n°99 cours Napoléon.



21-2205 portant modification de l'AM n°17-206 en date du 23 janvier 2017 ( institution de 6 emplacements zone verte avenue du Président Kennedy).



21-2289 portant le Chemin de Salario en zone 30 km/h.



21-2443 portant aux véhicules de l'ADPEP2A autorisation de stationner au Complexe Pascal Rossini.



21-2464 portant modification de l'AM n°13-1809 en date du 21 juin 2013 (stationnement interdit rue des Bucherons) détails des rues concernés dans l'arrêté.



21-2770 portant circulation interdite aux 3.5 tonnes rue Nonce Benielli sauf transport scolaire.



21-2877 institution d'un emplacement PMR 09, cours Général Leclerc.



21-2878 institution d'un emplacement PMR boulevard JB Maglioli.



21-2863 interdiction de plus de 12 tonnes rue Antoine Sollacaro (dérogation CAPA)



21-2864 interdiction de plus de 3.5 tonnes Chemin I Prati (dérogation CAPA)



21-2865 annule et remplace l'AM 21-2770 , interdiction de plus de 3.5 tonnes rue Nonce Benielli avec dérogations pour : transport scolaire, service de secours et CAPA.



21-2868 portant sens unique le Chemin d'Appietto chemin d'Aqcualonga vers la D81 à compter de ce jour. Attention le sens unique est inversé.



21-2869 abrogeant les arrêtés en vigueur sur la traverse de Mezzavia et le chemin d'Appietto.



21-2870 portant la route de Mezzavia barrée à partir de la station Martinetti jusqu'au giratoire de la route de Calvi (mezzavia vers baléone) à compter d'aujourd'hui.



21-2919 portant modification de l'AM n°18-3379 en date du 24 octobre 2018 institution d'emplacements réservés aux véhicules des services de la Ville d'Ajaccio ainsi qu'aux véhicules dûment identifiés dans le cadre de la mise en place d'une cérémonie organisée au sein de l'Hôtel de Ville (Avenue Antoine Sérafini sens montant au droit de l'Hôtel de Ville sur 6 emplacements).



21-3161 portant institution de zone 30 km/h rue de l'Archipel, rue A.Giusti et J.Mondoloni, rue des 7 chapelles.



21-3151 portant institution d'un stop Chemin de Candia, c.f. plan Arrêté Municipal.



2021-3412 portant autorisation de stationnement temporaire, place du Diamant.



2021-3416 portant institution d'emplacements réservés aux véhicules électriques.



2021-3459 portant modification de l'arrêté municipal n°21-3055 relatif à la circulation interdite aux véhicules de tonnage supérieur à 3.5 tonnes - Route de Mezzavia.



2021-3460 portant institution de nouvelles dispositions particulières relatives à la circulation - portant institution zone 30km/h Route du Vittulo.



2021-3462 portant stationnement interdit à compter du 15 septembre 2021 et ce jusqu'au 31 mai 2022 tous les mercredis de 06h à 08h - Avenue Kennedy - Ecole Saint Jean.



2021-3702 Portant dérogation poids lourds sur chemin d'appietto du 20 septembre au 31 décembre 2021



2021-3703 Portant dérogation poids lourds sur chemin d'acqualonga du 20 septembre au 31 décembre 2021



21-3769 Portant stationnement interdit Avenue du Président Kennedy du 20 septembre au 31 mai 2022 tous les mercredis de 06h à 08h.



21-3785 Portant institution d'un sens de circulation sur Rue Marengo à compter du 27 septembre 2021.



2021-3944 portant mise en place d'une circulation alternée par feux tricolores boulevard Stephanopoli à compter du 18 octobre jusqu'au 28 octobre 2021 .



2021-4148 portant stationnement interdit 4 rue François Maglioli du 2 au 4 novembre 2021



2021-4149 portant stationnement interdit, limitation de vitesse à 30km/h, interdiction de dépassement et circulation sur voie unique par alternat avenue des crêtes, rue de l'archipel, rue du Fort, boulevard stephanopoli de comène, cours Lucien Bonaparte, Boulevard Albert 1er, boulevard Madame Mère et avenue Nicolas Pietri du 1er novembre au 5 mai selon phasage des travaux.



2021-4150 portant rue barrée et stationnement interdit rue François Corbellini le 8 novembre de 5h à 10h.



2021-4151 portant stationnement interdit, limitation de vitesse à 30km/h, interdiction de dépassement et circulation a sens unique par alternat boulevard Albert 1er, cours Lucien Bonaparte et boulevard Stepanopoli de Comène du 1er novembre 2022 au 5 mai 2023 selon phasage des travaux.



2021-4152 portant stationnement interdit et alternat de circulation par feux tricolores boulevard Albert 1er du 1er au 5 novembre.



2021-4154 portant instauration d'un emplacement réservé au stationnement 2 roues motorisées rue Sebastiani.



2021-4155 portant stationnement interdit, limitation de vitesse à 30km/h et suppression d'une voie de circulation rue Louis Frédiani du 29 octobre au 27 décembre 2021.



2021-4156 portant stationnement interdit, limitation de vitesse à 30km/h et suppression d'une voie de circulation chemin de la Sposata du 5 novembre au 15 décembre 2021.