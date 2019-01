Arrêtés municipaux du 23 et 24 janvier 2019 Eccu l'ultimi arristati municipali di u 21 di ghjinnaghju

Prenez connaissance des derniers arrêtés municipaux ci-joint



Vous pouvez consulter les versions complètes en PDF des arrêtés municipaux suivants :



- AM 19-199 : restriction de la circulation avec réduction de la chaussée, boulevard Georges Pompidou dans le cadre de la réalisation d'une opération d'élagage : du 23 au 26 janvier 2019 au plus tard .

- AM 19-198 : stationnement interdit Quai des Torpilleurs dans le cadre de la mise en place d'un parking de substitution pour les transports scolaires de la CAPA et de la Collectivité de Corse : du 24 janvier au 19 avril 2019

- AM 19-197 : stationnement interdit cours Napoléon à proximité du parvis Saint Roch dans le cadre du réaménagement de celui-ci :

le 24 janvier 2019 de 18h00 à minuit au plus tard.

AM 19-199_G POMPIDOU_restrictions de circulation.pdf (678.7 Ko)

AM 19-198_TORPILLEURS_stationnement interdit.pdf (688.21 Ko)

AM 19-197_COURS NAPOLEON_stationnement interdit.pdf (603.8 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer