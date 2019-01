Arrêtés municipaux du 21 janvier 2019 Eccu l'ultimi arristati municipali di u 21 di ghjinnaghju

Prenez connaissance des derniers arrêtés municipaux ci-joint



Vous pouvez consulter les versions complètes en PDF des arrêtés municipaux suivants :



- AM 19-119 : nouvelles modalités de circulation au niveau du rond-point du lycée Laetitia dans le cadre du réaménagement de l'avenue Beverini-Vico : du 21 janvier au 15 février 2019, accès à la rue Salicetti depuis l'avenue Beverini-Vico interdit et fermé à la circulation depuis le rond point du lycée Laetitia. La voie entrante dans le rond-point du Laetitia depuis l'avenue neutralisée. La voie sortante est inversée pour permettre l'insertion des véhicules venant de l'av Beverini-Vico.



- AM 19-120 et 121, fermetures de voies avenues Dominique Paoli et Maréchal Moncey pour des réfections d'enrobés (travaux de nuit) : du 21 au 31 janvier 2019, de 20h à 6h, circulation et stationnement interdit (portion comprise entre l'avenue du président Kennedy et chemin du Loretto); Boulevard Paoli (portion comprise entre avenue Kennedy et montée Saint Jean).



- AM 19-122 : à compter du 21 janvier 2019, stationnement interdit boulevard Marcaggi pour l'implantation d'un point d'apport volontaire (PAV).

AM 19-120_MONCEY_NUIT_route barrée.pdf (457.66 Ko)

AM 19-121_D PAOLI_NUIT_Rue barrée.pdf (457.5 Ko)

AM 19-119_BEVERINI SALICETTI_Restrictions circulation.pdf (851.1 Ko)

AM 19-122_S MARCAGGI_PAV.pdf (871.45 Ko)



