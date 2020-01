Arrêtés municipaux du 1er décembre au 1er février

19-4389 portant la rue Antoine Sollacaro en stationnement interdit (sur sa totalité) et rue barrée, du 06 au 19 novembre dans le cadre de sondage géotechnique.



19-4343 portant restriction de circulation, du 12 au 15 novembre Chemin de Suartello, dans le cadre de travaux d'élagage.



19-4344 portant stationnement interdit et rue barrée la rue ru des Primevères du 12 au 27 novembre dans le cadre des travaux de l'ANRU ( traçage au sol ).



19-4402 portant rue barrée et déviation, le jeudi 21 novembre de 08h00 à 16h00 le boulevard Danielle Casanova, rue Bonaparte et Quai Napoléon dans le cadre de travaux de façade.



19-4403 portant stationnement interdit et circulation stoppée, avenue Antoine Serafini et boulevard Roi Jérôme le lundi 11 novembre dans le cadre de la Cérémonie (un cortège partira de la Cathédrale à la Place Campinchi, la circulation sera stoppée à partir de 10h30)



19-4404 portant stationnement interdit du 04 novembre 2019 au 04 février 2020, boulevard Henri Maillot dans le cadre de travaux de réfection de trottoir.



19-4341 et 19- 4342 portant prorogation jusqu'au 31 décembre des travaux de l'Anru (Cannes).



19 -4406 portant stationnement interdit boulevard Pascal Rossini et boulevard François Salini du 07 au 15 novembre, dans le cadre de travaux sur réseau gaz.



19-4412 portant stationnement interdit et rue barrée, boulevard Roi Jérôme à compter du 12 novembre 18h00 au 13 novembre 07h00, dans le cadre de travaux d'enrobés.



19-4413 portant stationnement interdit, l'avenue de Paris et le cours Grandval du 12 au 28 novembre dans le cadre de la livraison de la patinoire.



19-4414 portant stationnement interdit et circulation stoppée, le 25 novembre de 12h à 20h dans le cadre d'une marche silencieuse pour la lutte contre les violences faites aux femmes ( voir le parcours dans l'arrêté).



19-4415 portant Circulation stoppée , Quai de la République , Boulevard Roi Jérôme et Rue Etienne Conti le lundi 11 novembre à partir de 10h30, et ce, jusqu'à la fin de la cérémonie.



19-4662 portant stationnement interdit et limitation de vitesse à 30km/h rue Prosper Merimée à compter du 18 novembre et ce jusqu'au 28 novembre dans le cadre de travaux de raccordement EDF .



19-4663 portant stationnement interdit et rue barrée dans un sens rue Docteur Pellegrino à compter du 21 novembre dans le cadre de travaux d'urgence sur le réseau d'assainissement.



19-4661 portant circulation interrompue temporairement le 1er décembre à partir de 10h Cathédrale d'Ajaccio, rue Forcioli Conti, rue Roi de Rome, avenue du 1er Consul, rue Bonaparte, quai Tino Rossi, avenue Antoine Serafini, avenue Eugène Macchini à l'occasion de la célébration de la sainte Cécile .



19-4725 portant stationnement interdit parking du haut de l'avenue Jean Jérôme Levie de 11h à 21h et circulation stoppée cours Napoléon, avenue du 1er Consul, rue Cardinal Fesch, cours Napoléon et Place Abbatucci de 15h jusqu'à la fin de la manifestation samedi 30 novembre.



19-4731 portant rue barrée ( Quai Napoléon, rue Bonaparte, Boulevard Danielle Casanova) et déviation, le jeudi 28 novembre de 08h à 16h dans le cadre de travaux de façade sur l'immeuble n°02 du boulevard Danielle Casanova.



19-4734 portant stationnement interdit, le parking du haut de l'avenue Jean -Jérôme Levie le dimanche 15 décembre de 11h à 21h, ainsi qu'une circulation stoppée ( cours Napoléon, avenue du 1er Consul, avenue Antoine Serafini, rue du Cardinal Fesch)

à partir de 15h00 dans le cadre de la parade des chars de Noël.



19-4736 portant stationnement interdit, avenue de Paris et cours Grandval du 19 au 22 décembre dans le cadre de la pose des blocs bétons pour le City Trail.



19-4735 portant stationnement interdit avenue de Paris le samedi 21 décembre et circulation interdite dans le cadre du City Trail 2019 ( voir les artères concernées dans l'arrêté).



19-4765 portant les artères suivantes barrée : impasse Giacobbi, Chemin de Candia, rue Jacques Gavini, rue François Piétri, avenue Maréchal Juin ( selon les phasages de travaux) du 02 au 16 décembre, dans le cadre des travaux de l'ANRU au Salines.



19-4766 portant limitation de vitesse à 30km/h, la Route du Stiletto du 02 au 06 décembre dans le cadre de travaux de télécommunication.



19-4767 portant neutralisation de voie, l'avenue Bévérini du 02 au 07 décembre dans le cadre de travaux sur chaussée ( travaux de nuit).



19-4768 portant prorogation de l'arrêté municipal 2019-4662 en date du 19 novembre 2019, jusqu'au 05 décembre.



19-4769 portant stationnement interdit, cours Grandval du 02 au 22 décembre dans le cadre de travaux sur réseau EDF.



19-4794 portant Institution d'un couloir bus boulevard Abbe Recco portion comprise entre le giratoire de la D 61 et la rue Achille Peretti à compter du 04 décembre 2019.



Par dérogation les véhicules suivants seront autorisés à emprunter le couloir bus :



Véhicules des lignes régulières de transports publics, véhicules d'intérêt général, véhicules de Police, Ambulances, véhicules sanitaires légers, véhicules des opérateurs funéraires , Taxis et Vélos.



19-4824 portant prorogation de l'arrêté municipal 19-3480 en date du 16 juillet 2019, jusqu'au 31 décembre 2019 ( Travaux ANRU des Cannes).



19-1825 portant interdiction de circulation, l'avenue Maréchal Juin le 12 décembre de 00h à 05h dans le cadre de travaux de curage sur réseau d'assainissement.



19-4826 portant route barrée et déviation, la Route de Mezzavia entre le giratoire de la route de Calvi et le croisement de la Confina 1, du 09 au 13 décembre de 21h à 06h00, dans le cadre de travaux sur réseau électrique.



19-4827 portant restriction de circulation par alternat, la rue des Cactus du 04 au 14 décembre dans le cadre de travaux de reprise de chaussée.



19-4828 portant restriction de circulation + stationnement interdit, la rue de Castiglione du 10 au 20 décembre ( travaux de reprise de chaussée).



19-4829 portant restriction de circulation par alternat, le Chemin d'Acqualonga du 09 au 20 décembre ( travaux de reprise de chaussée).



19-4832 portant restriction de circulation par alternat, la rue du Soleil Levant du 06 au 20 décembre ( travaux de reprise de chaussée).



19-4830 portant stationnement interdit, le 105 cours Napoléon, du 13 au 28 décembre dans le cadre de travaux de raccordement EDF.



19-4831 portant stationnement interdit, la rue du Général Fiorella, du 13 au 28 décembre dans le cadre de travaux de raccordement EDF.



19-5038 portant prorogation de l'arrêté municipal 19-3565 jusqu'au 31 décembre 2019 ( TRAVAUX ANRU SALINES).



19-5033 portant stationnement interdit, avenue Dominique Fabien Cuneo, du 09 au 23 décembre dans le cadre de travaux sur réseau d'assainissement.



19-5034 portant rue barrée et circulation interdite la rue Roi de Rome, le mercredi 11 décembre de 17h à 23h , dans le cadre d'un évènement musical.



19-5035 portant institution d'une zone 30 les artères suivantes : bd Dominique Fabiani, Bd Adolphe Landry, Rue d'Iena, Rue de Rivoli, Rue du Pont de l'Arcole.



19-5036 portant stationnement interdit, le Chemin d'Appietto, entre le Chemin d'Acqualonga et la Départementale 81 ( des 2 côtés de la voie) à compter du 06 décembre 2019.



19-5045 portant Rue barrée, rue Cardinal Fesch, portion comprise entre l'avenue Antoine Serafini et la rue Etienne Conti et

la rue de l'Assomption, portion comprise entre la rue Cardinal Fesch et le cours Napoléon.



-Inversion du sens de circulation,

la rue Cardinal Fesch, la circulation se fera rue Stephanopoli vers l'Avenue Antoine Serafini

la rue de l'Assomption , la circulation cours Napoléon vers la rue Cardinal Fesch



Le mardi 10 décembre de 06h à 15h, dans le cadre de travaux de fabrication et mise en œuvre de chape fluide.



19-5047 portant stationnement interdit, rue Jacques Gavini dans le cadre de l'installation de bornes PAV, à compter du 09 décembre 2019.



19-5048 portant stationnement interdit, rue Paul Giacobbi dans le cadre de l'installation de bornes PAV, à compter du 09 décembre 2019.



19-5080 portant rue barrée Forcioli Conti le jeudi 12 décembre 2019 de 4h à 6h le matin.



19-5081 portant rue barrée Lorenzo vero le vendredi 13 décembre pendant la durée de chargement des gravats.



19-5111 portant restriction de circulation par alternat le boulevard Albert 1er, du 26 au 27 décembre de 07h à 21h dans le cadre d'un grutage.



19-5118 portant stationnement interdit et rue barrée l'avenue Béverini vico, du 06 janvier au 21 janvier 2020 de 21h à 06h dans le cadre des travaux de réaménagement de l'Avenue Bévérini.



19-5119 portant la rue Stéphanopoli barrée, le 02 janvier 2020 de 07h à 12h dans le cadre d'un déménagement.



19-5109 portant prorogation de l'am 19-4826 jusqu'au 20 décembre ( Travaux de nuit RT 22)



19-5110 portant stationnement interdit avenue du Président kennedy du 26 au 27 décembre dans le cadre de travaux sur réseau d'assainissement.



19-5127, 19-5128, 19-5129 portant prorogation des travaux de l ANRU au Cannes jusqu'au 14 février 2020.



19-5131 portant restriction de circulation par alternat , la rue Martin Borgomano les 26 et 27 décembre de 08h à18h dans le cadre de travaux d'urgence de Kyrnolia.



19-5132 portant stationnement interdit, l'avenue de Paris et le cours Grandval du 08 au 14 janvier 2020 dans le cadre de la dépose de la patinoire du marché de Noël.



19-5133 portant abrogation de l'am 19-4735, le City Trail 2019 initialement prévu demain samedi 21 décembre est reporté au samedi 28 décembre ( cause mauvais temps ).



2020-07 portant la rue Cardinal Fesch barrée, le jeudi 09 janvier de 09h à15h ainsi que les 10, 11 et 13 janvier de 07 à 16h30 dans le cadre de travaux sur l'immeuble de l'Hôtel Fesch.



2020-20 portant déviation, route barrée la route de Mezzavia ( portion entre le giratoire de la route de Calvi et le croisement de la Confina 1) du 13 au 18 janvier de 21h à 06h dans le cadre de travaux sur le réseau électrique.



2020-21 portant stationnement interdit, la rue Maréchal Ornano du 13 au 25 janvier dans le cadre de travaux sur réseau d'assainissement.



2020-19 portant stationnement interdit, le boulevard Sampiero, et une circulation temporairement interrompue au giratoire des Médailles Militaires le samedi 1er février de 08h00 à 14h30 dans le cadre d'une cérémonie militaire.