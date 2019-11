Arrêtés municipaux du 1er au 30 novembre 2019

19-4389 portant la rue Antoine Sollacaro en stationnement interdit (sur sa totalité) et rue barrée, du 06 au 19 novembre dans le cadre de sondage géotechnique.



19-4343 portant restriction de circulation, du 12 au 15 novembre Chemin de Suartello, dans le cadre de travaux d'élagage.



19-4344 portant stationnement interdit et rue barrée la rue ru des Primevères du 12 au 27 novembre dans le cadre des travaux de l'ANRU ( traçage au sol ).



19-4402 portant rue barrée et déviation, le jeudi 21 novembre de 08h00 à 16h00 le boulevard Danielle Casanova, rue Bonaparte et Quai Napoléon dans le cadre de travaux de façade.



19-4403 portant stationnement interdit et circulation stoppée, avenue Antoine Serafini et boulevard Roi Jérôme le lundi 11 novembre dans le cadre de la Cérémonie (un cortège partira de la Cathédrale à la Place Campinchi, la circulation sera stoppée à partir de 10h30)



19-4404 portant stationnement interdit du 04 novembre 2019 au 04 février 2020, boulevard Henri Maillot dans le cadre de travaux de réfection de trottoir.



19-4341 et 19- 4342 portant prorogation jusqu'au 31 décembre des travaux de l'Anru (Cannes).



19 -4406 portant stationnement interdit boulevard Pascal Rossini et boulevard François Salini du 07 au 15 novembre, dans le cadre de travaux sur réseau gaz.