Arrêtés municipaux du 15 au 29 avril 2019

Vous pouvez consulter les versions complètes en PDF des arrêtés municipaux suivants :



- AM 19-2639 : restriction de la circulation par alternat et limitation de vitesse à 30km/h et stationnement interdit chemin d'Arbajolo dans le cadre de travaux d'enfouissement de câbles électriques : du 15 au 30 avril 2019.



- AM 19-2640 : travaux de nuit rue Jacques Gavini portion comprise entre la rue Paul Giacobbi et la rue François Pietri dans le cadre de travaux de requalification urbaine du quartier des Salines : du 15 au 30 avril 2019.



- AM 19-2638 : stationnement interdit place Maréchal De Lattre De Tassigny et ses abords dans le cadre de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes : du 19 avril au 20 septembre 2019.



- AM 19-2635 : rue barrée, interdiction de stationnement temporaire et déviation temporaire boulevard Masseria portion comprise entre la rue de la Pietrina et l'avenue Bévérini Vico sur sa totalité de part et autre de la chaussée dans le cadre de travaux de réaménagement de l'avenue Béverini Vico : du 19 au 26 avril 2019.



- AM 19-2641 : limitation de vitesse à 30km/h restriction de circulation et stationnement interdit route du Stiletto dans le cadre des travaux du nouveau centre hospitalier : du 23 avril au 23 décembre 2019.



- AM 19-2637 : circulation interdite et neutralisation de voie de circulation dans le cadre d'une opération de débroussaillage : du 29 au 30 avril 2019.