Arrêtés municipaux du 12 août au 7 janvier 2021

20-3097 portant institution d'un couloir de bus dit "site propre" boulevard Sebastianu Costa portion comprise entre le giratoire de la rue Maréchal Lyautey et le giratoire de la rue Achille Peretti.



20-2469 portant institution d'un passage piéton 8bd Barthélémy Maglioli .



20-2470 portant institution d'un emplacement réservé aux véhicules arborant la carte européenne de stationnement bd Madame Mère.



20-2607 portant prorogation de l'arrêté municipal 2020-2391.



20-3794 portant modification de l'AM 20-1691 concernant le stationnement des maraichers et des forains.



20-4006 portant autorisation de stationnement aux véhicules de l'entreprise Rénov'Habitat parvis de la Cathédrale dans le cadre de travaux.



20-4027 portant institution d'emplacements réservés aux véhicules de la Ville d'Ajaccio Quai de la République au droit de l'ancienne halle aux poissons à compter du 26 octobre 2020.



20-4018 portant institution d'emplacements réservés aux ambulances 02, rue Colomba sur 3 emplacements, à partir du 26 octobre.



20-4028 portant prorogation de l'AM n°20-3498 en date du 13 aout 2020, jusqu'au 29 octobre 2021 dans le cadre des travaux de requalification de la rocade.



20-4230 portant institution d'emplacement PMR parking de Mezzavia au droit de la Pharmacie du Stade.



20-4229 portant le restriction de circulation par alternat le Chemin d'Erbajolo du 15 novembre 2020 au 30 mars 2021 dans le cadre de travaux sur réseau d'assainissement.



20-4306 portant stationnement interdit, circulation par alternat et limitation de vitesse à 30km/h

avenue Noel franchini et une partie de la route de Mezzavia, du 16 novembre 2020 au 23 février 2021 dans le cadre de travaux de remise en état suite aux inondations de juin 2020.



20-4313 portant institution d'un couloir de bus boulevard Sebastianu Costa du giratoire de la rue Maréchal moncey au giratoire de l'avenue Maréchal Juin.



20-4315 portant dérogation aux poids lourds d'Antargaz de plus de 3.5 tonnes de circuler Chemin d'Acqualonga.



20-4311 portant institution d'emplacements réservés livraison 87, cours Napoléon.



20-4372 portant institution d'espaces réservés type sas pour vélos, carrefour du Diamant.



20-4381 portant abrogation de l'AM 18-2541.



20-4403 portant circulation interdite au plus de 3.5 t chemin de la Sposata à partir de l'embranchement du CFA.



20-4411 portant stationnement interdit et rue barrée, rue du 1er Bataillon de Choc du 30 novembre au 15 mars 2021 dans le cadre de travaux d'urgence de la CAPA.



20-4404 portant institution de 2 emplacements PMR boulevard du Roi Jérôme à l'angle de l'Hôtel de Ville.



20-4420 portant autorisation temporaire de stationnement aux véhicules des associations ADPEPE 2A et CAMSP sur les emplacements réservés du complexe Pascal Rossini dans le cadre de la pose et dépose des enfants et adolescent handicapés.



20-4453 portant stationnement interdit rue François Simongiovanni du 14 décembre au 14 février dans le cadre de travaux de construction du pont urbain et Agora couverte du quartier des Cannes.



20- 4588 portant autorisation de circulation et de stationnement aux véhicules de l'entreprise Firroloni dans la rue Cardinal Fesch du 17 décembre au 14 juin 2021, dans le cadre de travaux de péril sur l'immeuble 84.



20-4592 portant stationnement interdit et rue barrée, rue Forcioli Conti du 11 au 21 janvier 2021 dans le cadre de travaux sur réseau fibre.



20-4594 portant stationnement interdit rue Hyacinthe Campiglia du 04 janvier au 28 mai dans le cadre de travaux sur l'immeuble 06 rue Michel Bozzi.



20-4610 portant :



- Stationnement interdit

- Restriction de criculation par alternat

- Limitation de vitesse à 30km/h



Chemin de Piétralba et Route Saint Joseph, du 04 janvier au 04 avril dans le cadre de travaux sur réseau d’assainissement.



21-20 portant stationnement interdit rue Roi de Rome du 11 au 30 janvier dans le cadre de travaux de raccordement EDF.



21-1351 portant :

- limitation de vitesse à 30km/h

- restriction de circulation



Route de Mezzavia portion comprise entre le relais Poggioli Vito et le giratoire de la D 31, du 18 au 23 janvier dans le cadre de travaux de raccordement EDF.