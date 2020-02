19-4404 portant stationnement interdit du 04 novembre 2019 au 04 février 2020, boulevard Henri Maillot dans le cadre de travaux de réfection de trottoir.



19-5127, 19-5128, 19-5129 portant prorogation des travaux de l ANRU au Cannes jusqu'au 14 février 2020.



2020-19 portant stationnement interdit, le boulevard Sampiero, et une circulation temporairement interrompue au giratoire des Médailles Militaires le samedi 1er février de 08h00 à 14h30 dans le cadre d'une cérémonie militaire.



Abrogation de l'am 2020-20 en date du 09 janvier 2020

- Neutralisation d'une voie de circulation

- Restriction de circulation par alternat

- Déviation

La RT 22, portion entre le giratoire de la route de Calvi et le croisement de la Confina 1 du 13 au 18 janvier de 21h00 à 06h00 dans le cadre de travaux sur réseau électrique.



20-1518 institution emplacement car scolaire Complexe Sportif Pascal Rossini



20-1519 institution emplacement réservé aux deux roues rue Bonaparte



20-1521 stationnement interdit boulevard Dominique Fabiani du 27 janvier au 06 février ( travaux sur toiture )



20-1522 stationnement rue Antoine Sollacaro du 17 février au 17 mars ( travaux pose de câbles EDF)



20-1523 restriction de circulation route des Milelli du 03 février au 13 mars ( travaux de raccordement de câbles HTA)



20-1524 route barrée avenue Noel Franchini, portion entre le giratoir de l'Orée du bois et de l'intersection de la résidence Santa Matalena , sens descendant, le 30 janvier de 21h00 à 02h00 ( travaux sur réseau gaz)



20-1525 stationnement interdit avenue Maréchal juin du 27 janvier au 27 février ( travaux de raccordement câbles HTA)



20-1526 rue barrée boulevard Roi Jrôme, rue Etienne Conti, rue Cardinal Fesch, rue Stephanopoli, le 29 janvier de minuit à 07h ( travaux Kyrnolia sur réseau d'assainissement)



20-1527 rue barrée rue des Cyclamene le 28 janvier de 08h à 12h ( réfection de la toiture d'un immeuble HLM)



20-1589 portant stationnement interdit , circulation stoppée Quai de la République, bd Roi Jérôme, rue Etienne Conti le lundi 03 février à partir de 08h dans le cadre d'un dépôt de gerbes par Monsieur le Préfet, Place Campinchi.



20-1624 portant stationnement et circulation interdite, avenue Colonel Colonna d'Ornano le jeudi 06 février dans le cadre du 22ème anniversaire de la mort du Préfet Claude Erignac.



20-1672 portant restriction de circulation par alternat et limitations de la vitesse à 30km/h Cours Napoléon au droit du carrefour avenue Eugène Macchini, avenue de Paris et avenue du Premier Consul le jeudi 06 février de 21h00 à 05h00 dans le cadre de la réalisation de travaux de nuit



20-1885 portant rue barrée les 19 et 20 février de 07h à 15h rue du Capitaine Livrelli portion comprise entre l'avenue Dominique Fabien Cunéo d'Ornano et la rue Lorenzo Vero dans le cadre de la réalisation de travaux.



20-1886 portant circulation interdite, inversion du sens de la circulation et circulation stopée le mercredi 26 février à partir de 7h jusqu'à la fin de l'intervention quai l'Herminier, quai Napoléon, avenue Antoine Serafini, rue Pozzo Di Borgo et boulevard Sampiero dans le cadre d'un transport exceptionnel.



20-1887 portant restriction de circulation par alternat à feux tricolores et limitation de vitesse à 30km/h dans le cadre de travaux de nuits de 21h à 6h le 17 février avenue Beverini Vico portion comprise entre le giratoire de l'avenue Napoléon III et le cours Napoléon sur sa totalité dans le cadre de travaux.



20-1888 portant autorisation de circulation, rue barrée et autorisation de stationnement le jeudi 13 février de 14h à 16h rue Cardinal Fesch portion comprise entre la rue Etienne Conti et la rue Sébastiani dans le cadre de travaux.



20-1889 portant limitation de vitesse à 30 km/h restriction de circulation par alternat manuel, à compter du 24 février jusqu'au 27 février route d'Alata dans le cadre de remplacement de tampons.



20-1890 portant neutralisation de voie de circulation et circulation interdite les 17 et 18 février de 6h à 7h Départemental 31 portion comprise entre le giratoire de Leroy Merlin et le giratoire de la route de Calvi dans le cadre d'une opération de débroussaillage.



20-1891 portant rue barrée samedi 29 février chemin de la Pietrina portion comprise entre le boulevard Masseria et le cours Napoléon dans le cadre de débroussaillage.



20-1892 portant rue barrée lundi 24 février de 7h à 14h rue Capitaine Livrelli portion comprise entre la rue Sergent Casalonga et l'avenue Dominique Fabien Cunéo D'Ornano dans le cadre d'un déménagement .



20-1893 portant prorogation de l'arrêté municipal n°2019-5129 à l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes jusqu'au 15 mars.



20-1900 portant interdiction de stationnement et rue barrée mercredi 11 mars rue Forcioli Conti portion comprise entre la rue Soeur Alphonse et le boulevard Casanova dans le cadre de travaux.



20-1901 portant restriction par alternat à feux tricolore et limitation de vitesse à 30km/h à compter du 17 février jusqu'au 28 février boulevard Henri Maillot dans le cadre de travaux.



20-1911 portant rue barrée à compter du 18 février jusqu'au 28 février de 6h à 16h rue Vincent de Moro Giafferi, rue des Primeveres rue Jean Chiappe à l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes.