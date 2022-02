Arrêtés municipaux - Travaux du Chemin de Trabacchina du 9 février au 25 mai 2022 Les arrêtés municipaux ci-dessous concernent la zone du chemin de Trabacchina dans le cadre de la réalisation de travaux d'assainissement du réseaux d'eau potable pour la période du 9 février au 25 mai 2022 selon phasage des travaux.





Phase 1 A compter du mercredi 09 février 2022, et ce, jusqu'au mercredi 25 mai 2022, et selon le phasage des travaux, dans la voie ci- après :

Chemin de Trabacchina



La circulation est interdite sur l'une des deux voies dans la rue précitée, selon le phasage des travaux

La circulation est en double sens dans la rue précitée, selon le phasage des travaux

La vitesse de circulation est limitée 30 km/h.

Le dépassement de tous les véhicules, y compris les deux roues, est interdit.

Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, à l'exception de ceux de l'entreprise chargée de l'opération.



Dès lors que l'organisation du chantier le rend possible, la circulation est rétablie sur les deux voies en l'absence d'activité sur le chantier. 22-0343 A-C CAPA RAFFALI TRABACCHINA PH 1.pdf (853.91 Ko)



Phase 2 A compter du mercredi 09 février 2022, et ce, jusqu'au mercredi 25 mai 2022, et selon le phasage des travaux, dans la voie ci- après :

Chemin de Trabacchina



La circulation est interdite dans la rue précitée, selon le phasage des travaux

La route est barrée à l'exception des véhicules des riverains, des services de secours et de police selon les conditions suivantes :

La vitesse de circulation est limitée 30 km/h.

Le dépassement de tous les véhicules, y compris les deux roues, est interdit.

Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, à l'exception de ceux de l'entreprise chargée de l'opération.

Une déviation du sens de circulation sera mis en place Rue de la Semence et Chemin du Finosello



Dès lors que l'organisation du chantier le rend possible, la circulation est rétablie sur les deux voies en l'absence d'activité sur le chantier. 22-0344 A-C CAPA RAFFALLI TRABACCHINA PH2.pdf (884.84 Ko)



Phase 3 A compter du mercredi 09 février 2022, et ce, jusqu'au mercredi 25 mai 2022, et selon le phasage des travaux, dans la voie ci- après :

Chemin de Trabacchina



La circulation est interdite dans la rue précitée, selon le phasage des travaux

La route est barrée à l'exception des véhicules des riverains, des services de secours et de police.

La vitesse de circulation est limitée 30 km/h.

Le dépassement de tous les véhicules, y compris les deux roues, est interdit.

Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, à l'exception de ceux de l'entreprise chargée de l'opération.



Une déviation du sens de circulation sera mise en place Rue de la Semence et Chemin Trabacchina (portion hors phasage).



Dès lors que l'organisation du déménagement le rend possible, la circulation est rétablie sur les deux voies en l'absence d'activité sur le chantier.



22-0345 A-C CAPA RAFFALLI TRABACCHINA PH3.pdf (890.39 Ko)



